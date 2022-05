O equipamento que vai ser instalado na refinaria de Cabinda acaba de ser testado na empresa que o produziu, a VFuels, em Houston, Texas, EUA, com sucesso, segundo a Sonangol, estando agora cumprida uma das fases mais importantes deste projecto orçado em mil milhões USD.

O projecto de construção da Refinaria de Cabinda, infra-estrutura que vai ter uma capacidade instalada para processar 60 mil barris por dia, foi lançado em 2020, e estava inicialmente orçado em 920 milhões de dólares, com um prazo previsto de conclusão para o primeiro trimestre de 2022.

Agora, em comunicado, a Sonangol, que está neste projecto com a Gemcorp, informa que está concluída a fase de testes ao equipamento, o que sucedeu esta segunda-feira, 02 de Maio, sendo agora tempo para despachar esse mesmo equipamento para Angola.

Agora que está cumprida esta etapa do projecto de construção da Reinaria de Cabinda, o ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, citado no comunicado da petrolífera nacional, sublinha tratar-se de "um passo essencial" para que a infra-estrutura possa ser erguida e concluída.

Diamantino Azevedo lembrou ainda a importância deste projecto para a "prossecução dos objectivos" que o próprio traçou quando assumiu funções.

Também citado no documento emitido pelos serviços de imprensa da Sonangol, Gaspar Martins, PCA da petrolífera, notou que este marco importante na estratégia de refinação do País cumpre uma parte do plano que visa a independência de Angola face à importação de produtos refinados.

O CEO da Gemcorp, Atanas Bostandiev, sublinhou a aposta da empresa em "contribuir para o desenvolvimento de Angola" sendo este um dos projectos mais relevantes que a Gemcorp tem actualmente no País.

Recorde-se que Angola importa a esmagadora maioria dos derivados do petróleo que consome, desde os combustíveis aos lubrificantes, produzindo apenas 30 mil barris por dia na única refinaria que existe, a de Luanda, construída na década de 1956, gastando ainda, anualmente, em média, perto de dois mil milhões de dólares na subsidiação dos combustíveis vendidos ao público, um gasto que diminuirá substancialmente com a conclusão deste projecto.

Esta refinaria, que vai ser erguida em Cabinda, província onde é extraída a maior parte dos perto de 1,1 milhões de barris de petróleo bruto por dia em Angola, vai ainda criar perto de 1.300 postos de trabalho e vai produzir gasóleo, gasolina, Jet A1, GPL, óleo querosene e óleo combustível.