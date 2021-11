O valor total a ser leiloado está estimado acima dos 20 milhões de dólares e a venda irá incluir ainda vários cestos de pedras especiais da Sociedade Mineira do Catoca.

O calendário de visualização das parcelas em leilão, segundo um comunicado da Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, vai de 15 a 29 de Novembro,

nos escritórios sede da SODIAM EP, em Luanda. As licitações terminam no dia 30 de Novembro às 11:00, hora local.

As licitações serão feitas exclusivamente online através da plataforma, e todas as empresas não registadas que pretendam participar no leilão terão de se inscrever através do link www.sodiamsales.com.

Fundada em 1999, a SODIAM EP é a empresa estatal responsável pela comercialização e exportação de todos os diamantes produzidos em Angola. As produções são provenientes de 12 minas, kimberliticas e aluvionares, e compreendem uma vasta gama de qualidades em termos de peso, modelo, pureza e cor.

Em 2020, Angola exportou 7,7 milhões de quilates brutos, avaliados em USD 1,013 mil milhões, correspondendo a um preço médio de USD/ct 130,9, posicionando Angola actualmente como o terceiro maior produtor mundial em termos de valor.