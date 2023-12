Na qualidade de accionista, a petrolífera nacional prevê a reestruturação da PAENAL no sentido de alargar o escopo de actividade da empresa, abarcando a reparação, manutenção, fabricação de embarcações.

A apresentação de propostas vai decorrer até ao dia 30 de Março de 2024, devendo as entidades interessadas aceder às peças do procedimento a partir do dia 19 de Dezembro de 2023, por via do Jornal de Angola, refere o comunicado da petrolífera nacional.

A exploração deverá ser conjunta entre a Sonangol e a empresa ou empresas vencedoras do concurso, informa a petrolífera.