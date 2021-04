A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) dá conta, em comunicado, de um acordo tripartido, em que adquiriu, através da Sonangol Holdings e pelos mesmos 600 milhões USD, a rede de retalho da Pumangol, composta por 79 postos de abastecimento de combustíveis, terminais aeroportuários em Luanda, Catumbela, Cunene e Lubango, o terminal de armazenagem do Porto Pesqueiro, na Baía de Luanda, e a empresa Angobetumes.

Segundo a Sonangol, "estas transacções representam o culminar dos esforços da petrolífera nacional, visando resguardar-se da participação na recapitalização da Puma Energy".

"Os acordos assinados estão alinhados ao objectivo estratégico inserido no Programa de Privatizações, com resultados evidentes na optimização do portfólio de activos da Sonangol, elementos-chave para o propósito de se focar no seu negócio principal", lê-se no comunicado da petrolífera.

A conclusão do processo de venda das acções da Sonangol na Puma Energy à Trafigura, e a subsequente compra da Pumangol, terá a duração de seis a oito meses, informa a Sonangol, acrescentando que as partes acordaram um período de transição de um ano para a substituição da logomarca da Pumangol.