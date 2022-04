O discurso do bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA), Luís Paulo Monteiro (LPM), na abertura do Ano Judicial de 2022, na passada terça-feira, 29, na província do Huambo, abordou a realidade dura, nua e crua do sistema de justiça angolano. A administração da justiça, a necessidade de criação de melhores condições de trabalho para todos os operadores do sistema de justiça (incluindo os advogados), a paralisação dos serviços de justiça decretada pelos funcionários judiciais do Tribunal Supremo, os sucessivos atrasos no início das audiências nos tribunais e serviços judiciários, a excessiva demora na prolação das decisões judiciais (com principal destaque para as relativas às Providências de Habeas Corpus), a alteração do regime das férias judiciais e a sua quota de responsabilidade na produtividade dos tribunais foram assuntos destacados num discurso que marca a abertura do presente ano judicial. LPM traz um exemplo concreto de situação de baixa produtividade no âmbito da criminalidade económica, em que, nos últimos três anos, foram abertos mais de 2.600 processos sobre criminalidade económico-financeira.