Desde que arrancou, em 2019, o Programa de Privatizações (PROPRIV) do Governo, a SONANGOL alienou 18 activos seus, o que lhe vai permitir encaixar 84 milhões de dólares, faltando serem alienadas participações que detém noutras 14 empresas, explicou o presidente do Conselho de Administração da petrolífera angolana, Sebastião Pai Querido Gaspar Martins, à margem da conferência de imprensa realizada no dia 25 de Fevereiro, por ocasião do 46.º aniversário da firma.

Os números apresentados pelo PCA da SONANGOL indicam que as dezoito alienações executadas até final do ano passado representam 56,2% dos 32 activos, que, no âmbito do PROPRIV, devem ser comercializados por essa via pela petrolífera nacional, por não fazerem parte do core business, como é o caso do Hotel Convenções de Talatona (HCTA).

Embora o PROPRIV tenha sido aprovado pelo Presidente da República em Agosto de 2019, o ano passado, em termos quantitativos, acabou por ser o mais produtivo para a SONANGOL no que à alienação de activos diz respeito, já que, durante 2021, foi privatizado um total de 13 activos avaliados em cerca de 37 milhões de dólares, o que significa que o negócio dos cinco outros activos foi mais rentável, uma vez que ficaram calculados em 47 milhões de dólares, assinalam dados disponibilizados na conferência que também serviu para o balanço da petrolífera em 2021.

