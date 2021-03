O grupo Sonangol terminou 2020 com um corte de 16% da sua dívida financeira total, ao encerrar o ano passado com "calote" financeiro calculado em 4,2 mil milhões de dólares, contra os mais de 5 mil milhões de 2019, configurando uma redução de 810 milhões USD, atestam os dados preliminares do desempenho operacional e financeiro da petrolífera nacional consultados pelo Novo Jornal, depois da apresentação à imprensa, a 05 de Março, do balanço provisório do exercício findo.

Na verdade, a dívida financeira total é nada mais, nada menos do que a soma do volume de empréstimos e financiamentos que a Sonangol tem obtido via bancos comerciais e através de outras entidades credoras.

