Segundo o comunicado da companhia aérea nacional, esta aquisição está enquadrada na renovada dinâmica comercial da transportadora e na melhoria dos níveis e opções de serviços para os seus clientes.

O documento indica que a medida aumenta a capacidade de resposta da TAAG a nível doméstico e regional, além de "dotar o segmento de carga com novos recursos (avião cargueiro) para a captação de novos contratos ou serviços não regulares".

O comunicado conclui, ainda, que a estratégia passa por "reforçar a disponibilidade de voos numa fase do ano de elevada procura com duas aeronaves Boeing 737-700 com capacidade para 136 passageiros, 12 dos quais em classe executiva e 124 em classe económica" e assegurar "a ligação para os destinos domésticos com maior tráfego e rotas regionais".