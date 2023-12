+Actualmente, a rota Luanda - Lagos possui cinco frequências semanais, operadas às terças, quartas, quintas, sábados e domingos por uma aeronave Boeing 737-700, com capacidade para transportar 120 passageiros, sendo 102 em classe económica e 12 em classe

Executiva, mas a companhia vai reforçar a rota com ligações diárias entre Luanda e Lagos, a partir de 8 de Janeiro.

"A Nigéria é uma das maiores economias de África, sendo a cidade de Lagos um dos principais destinos regionais da TAAG, com indicadores crescentes de procura de mercado, sobretudo de passageiros do segmento corporativo", justifica a TAAG, considerando que esta medida terá impacto positivo no fomento das trocas comerciais e mobilidade entre Angola e a Nigéria, bem como posicionar Luanda como um hub de ligação para os demais destinos operados pela TAAG.

A TAAG tem vindo a aumentar a conectividade nas rotas regionais, tendo incrementado recentemente frequências de vôo para a ilha de São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Ponta Negra (República do Congo) e Maputo (Moçambique).