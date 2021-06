A Câmara de Comércio e Indústria em Angola dos países da CEDEAO tem como propósito promover, incentivar e mobilizar investimentos e financiamentos dos países da comunidade (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo) para o país e vice-versa.

Esta comunidade conta, a partir do memorando, com o apoio da TAAG na promoção da conectividade entre Angola e estes países da CEDEAO.

Uma nota de imprensa da TAAG, chegada à Angop, indica que com a abertura de novas rotas e o estabelecimento de voos regulares entre Luanda e vários destinos na sub-região da África Ocidental, a companhia nacional vai proporcionar aos passageiros maior comodidade e rapidez nas viagens.

Entretanto, refere o documento, a TAAG, no âmbito do seu plano de expansão da rede de destinos e desenvolvimento de Luanda, pretende realizar operações para estes destinos, com grande potencial de geração de fluxo de tráfego na sub-região da África Ocidental, para destinos que a companhia de Bandeira Nacional opera na sub-região da África Austral.

A TAAG na África Austral opera, com realce, para as rotas de Joanesburgo e Cidade do Cabo (África de Sul), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique) e Kinshasa (República Democrática do Congo), consolidando assim, com as rotas dos países da CEDEAO, o posicionamento de Luanda como principal plataforma giratória de distribuição de tráfego entre as duas sub-regiões do continente.