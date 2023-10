A TAAG - Linhas Aéreas de Angola acaba de encomendar quatro novas aeronaves Boeing 787 Dreamliner, destinadas a cobrir as rotas continentais e intercontinentais da companhia, a partir do 3º trimestre de 2024. O Novo Jornal está a procurar saber junto da companhia se o negócio da compra de nove aeronaves do modelo Airbus A220-300 foi anulado.

Segundo o comunicado da companhia de aviação nacional, a incorporação destas novas aeronaves vai ao encontro do projecto «Jornada do Cliente» , que tem como objectivo principal a melhoria do produto, conforto e serviço, "proporcionando uma experiência singular ao passageiro TAAG".

Diz a TAAG que o Boeing 787 Dreamliner se destaca pelo seu elevado nível de conforto, tecnologia e design interior apelativo. Do ponto de vista operacional, trata-se de uma aeronave eficiente ao nível da economia de combustível e sustentabilidade ambiental, com uma redução de 25% nas emissões de CO2 face à anterior geração.

Segundo Ana Major, presidente do Conselho de Administração da TAAG, o processo de avaliação e negociação junto dos fabricantes foi conduzido "com muito rigor e profissionalismo".

"O nosso objectivo é trabalhar com os melhores fabricantes no mundo para constituir uma frota versátil para a TAAG e assegurar que temos a aeronave apropriada para cada tipologia de vôo, nomeadamente nas ligações intercontinentais. A opção pelo Boeing 787 Dreamliner vai ao encontro da nossa intenção em renovar a frota com aeronaves eficientes, modernas e dimensionadas de acordo com as rotas em que operamos. Estamos no caminho certo para substituir progressivamente as aeronaves actuais e que denotam alguma antiguidade e propiciar uma melhor experiência de vôo para os nossos passageiros", afirma Eduardo Fairen, PCE da TAAG, citado no comunicado.

Em Junho, a companhia informou que tinha encomendado nove aeronaves, através de um esquema financeiro de aluguer de longo prazo, durante o evento Paris Air Show 2023.