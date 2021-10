A partir do dia 18 de Fevereiro de 2022, o tabaco e seus derivados manufacturados e as bebidas alcoólicas e açucaradas, à venda em Angola, independentemente do seu local de produção, vão passar a ostentar um selo fiscal de alta segurança, físico ou digital.

Em comunicado conjunto da Administração Geral Tributária (AGT) e da Imprensa Nacional (IN), é avançado que a medida foi adoptada pelo Ministério das Finanças, em cumprimento do Decreto Presidencial 216/19, de 15 de Julho, diploma legal que visa dar resposta adequada aos fenómenos do contrabando e da contrafacção destes produtos, considerado um problema que afecta a economia, a saúde pública e o bem-estar dos cidadãos à escala mundial, e que afecta de modo particular o País.

No documento é ainda tornado público que programa Nacional de Selos Fiscais de Alta Segurança (PROSEFA), que consiste na aposição de selos fiscais de alta segurança em bebidas e líquidos alcoólicos, tabaco e seus sucedâneos manufacturados e demais produtos, importados ou de fabricação nacional, que prevê também a extensão da obrigatoriedade às bebidas açucaradas, vai permitir aos cidadãos certificarem-se da autenticidade do selo, através de uma aplicação que pode ser baixada no telemóvel.

Segundo o administrador da AGT, Santos Mussamo, "os selos fiscais de alta segurança constituem um mecanismo de controlo tributário, cujo objectivo visa igualmente garantir a fiabilidade dos produtos introduzidos no mercado nacional, quer sejam importados ou de produção nacional".

A execução do PROSEFA vai abranger todo o processo de produção e aposição dos selos, físicos ou digitais, nos produtos identificados, sendo a componente industrial e logística coordenada pela Imprensa Nacional.