Taxa de inflação vai continuar a subir, antecipa a Oxford Economics, que prevê que chegue aos 22,7% até ao final do primeiro semestre de 2024

A consultora Oxford Economics antecipa que a taxa de inflação continue a subir para 18,9% no final deste ano, aumentando para 22,7% no final do segundo trimestre face ao homólogo, devido ao impacto do enfraquecimento da taxa de câmbio nos bens alimentares importados".