Países vizinhos manifestaram preocupações relativas à dimensão do empreendimento que vai acondicionar os seus recursos. Terminal do Lobito, que custou mais de USD 500 milhões, deve ser «desviado» para Baía Farta, terra do peixe.

Consumada a transferência da concessão dos serviços ferroviários e da logística de suporte do Corredor do Lobito, já lá vão 40 dias, emergem receios quanto à capacidade do Terminal de Minérios face ao potencial da República Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia, países que já terão manifestado preocupações nesse sentido, soube o Novo Jornal no seguimento do processo que culminará com a entrada em cena dos operadores europeus.

A solução, debatida já pela Associação Industrial Angolana (AIA) e entidades estrangeiras, pode passar por um parque mineraleiro na Baía Farta, para depois ser construído um ramal ferroviário a ligar o empreendimento à linha do Caminho-de-ferro de Benguela, tal como, de resto, indicam velhas projecções das autoridades.

Instalado no Porto Comercial do Lobito em 2014, fruto de um investimento de 522 milhões de dólares norte-americanos, o Terminal tem capacidade para absorver 3 milhões de toneladas anuais, quando os concessionários tencionam ultrapassar as 20 milhões de toneladas anuais durante o período de exploração.

