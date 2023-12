Moeda angolana depreciou-se em larga medida. Essa queda mantêm-se, diante do dólar e euro, a tal ponto que não se vislunbra um horizonte temporal para que situação regresse aos tempos de bonança. E o preço da gasolina também subiu.

A moeda nacional, kwanza, (Kz) ao longo do ano de 2023 sofreu acentuada desvalorização, com tendência para o agravamento, resultante da escassez das duas moedas estrangeiras, o euro e dólar, fundamentais nas importações de bens e serviços para Angola.

Durante o ano em curso, a trajectória do dólar no mercado oficial iniciou com o USD em Janeiro a valer 503 Kz e em Fevereiro subiu para 522 Kz, enquanto em Março esta moeda caiu para 463 Kz e o euro se mantinha a 507 kwanzas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/