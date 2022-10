Desde sábado que os beneficiários de operações de transferência e pagamentos feitos com recurso a cartão de débito multicaixa passaram a receber nas suas contas os valores referentes às operações no dia imediatamente seguinte, independentemente de ser ou não um dia útil.

A informação consta num comunicado do Banco Nacional de Angola (BNA), em que o Banco Central informa que as transferências e pagamentos por cartões de débito realizados à sexta-feira passam a entrar nas contas bancárias dos beneficiários ao fim-de-semana, ao invés de segunda-feira, como acontecia anteriormente.

Na mesma nota o BNA refere que desencadeou um conjunto de acções, em coordenação com a Empresa Interbancária de Serviços (Emis) e os bancos comerciais, para aumentar a confiança e credibilidade do sistema de pagamentos, com realce para a disponibilização de fundos nas contas dos beneficiários aos sábados, domingos e feriados.

O BNA destaca que a modernização do Sistema de Pagamentos de Angola (SPA), impulsionada pela dinâmica de novos serviços de pagamentos, tem assumido uma importância crescente na vida quotidiana dos cidadãos e dos agentes económicos, através da disponibilização de produtos e serviços financeiros inovadores.

Segundo o BNA, actualmente está a desencadear acções para que, brevemente, os valores referentes a operações de transferências e pagamentos com recurso a qualquer meio ou infraestrutura de pagamento, possam estar reflectidos na conta bancária dos beneficiários no dia imediatamente seguinte.