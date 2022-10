Ainda no âmbito do PREI, em curso desde Novembro de 2021, de acordo com dados do Governo angolano, foram disponibilizados 3.300 micro-créditos, avaliados em 3,7 mil milhões de kwanzas, permitindo a formalização de 246 mil operadores, dos quais mais de 70% são mulheres.

A iniciativa, segundo o Governo, visa melhorar o nível de vida das camadas mais desfavorecidas da população e aumentar os rendimentos das famílias, contando com o apoio orçamental da União Europeia e a assistência técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Em declarações à imprensa, à margem do encontro que a delegação europeia manteve com o ministro da Economia e Planeamento (MEP), Mário Caetano João, Jeanette Seppen afirmou que para o período 2021-2024, a UE tem uma carteira de investimento global de cerca de 275 milhões de euros para financiar os projectos estratégicos de desenvolvimento sócio-económico do país.