Entre Julho e Setembro, o País arrecadou mais de 8 mil milhões de dólares com a venda de petróleo no mercado internacional. Foram exportados mais de 96 milhões de barris no terceiro trimestre deste ano.

Segundo o secretário de Estado dos Petróleos e Gás, José Barroso, o brent foi vendido a um preço médio de 86,74 USD por barril.

No terceiro trimestre, a China foi o maior comprador do petróleo bruto angolano, com 62,8 por cento. A Espanha foi o segundo destino do brent angolano, com 9,1%, enquanto a França representa 5,4 das exportações e a Holanda 4,8%.

No mesmo período, segundo José Barroso, o gás rendeu aos cofres do Estado 610 milhões USD, com a exportação de 1,2 milhões de toneladas métricas.