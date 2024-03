Prémios brutos de seguros de viagem e de incêndio, bem como elementos da natureza foram os únicos que verificaram "queda" em 2023. No global, as vendas de apólice registaram crescimento de 18% para 369 mil milhões Kz.

No exercício económico 2023, os prémios brutos emitidos com seguro de viagem caíram 18 por cento em relação ao período homólogo do ano passado, calculou o Novo Jornal dos dados disponibilizados pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros de Angola (ARSEG).

De forma taxativa, de Janeiro a Dezembro do ano passado, os prémios brutos emitidos com os seguros de viagem só permitiram o encaixe de 1,2 mil milhões Kz, contra os 1,5 mil milhões Kz em 2022.

Na mesma onda de queda, embora ligeira, está o sector do seguro de incêndio e elementos da natureza que registou uma redução de 0,08%, ao sair dos 11,672 mil milhões Kz em 2022 para 11,662 mil milhões Kz no ano passado.

