A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa referiu, ontem, em Lisboa, que o Executivo continua em busca de respostas para uma reforma eficiente das finanças públicas em Angola, "apesar do sucesso que nos últimos anos permitiu tirar o país da situação de défice do PIB em que se encontrava até 2017".

"Um dos ganhos da reforma foi passar daquela história malfadada de défice para superávite, o que foi obviamente interrompido pela COVID, mas voltamos a ter superávite em 2022, de 2,7 por cento do PIB; continuamos a consolidar o défice primário não-petrolífero e cumprimos praticamente todas as metas - perto de 90 por cento de implementação - do programa de financiamento do FMI, de modos que tivemos uma avaliação positiva por parte daquela instituição," disse.

Durante a sua intervenção como oradora no segundo Fórum das Finanças Públicas PALOP-TL que termina hoje, nas instalações do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a ministra falou do caminho recente percorrido e dos grandes desafios de Angola para a reforma das finanças públicas que tem sido apontada como um caso de sucesso, face aos resultados.

"O sucesso de Angola neste programa deveu-se a um conjunto de factores, mas também ao comprometimento político ao mais alto nível. Sem isso não é possível. Obviamente que gostaríamos de implementar essas reformas num período de bonança; seria fácil; o cidadão não sentiria aquilo que estamos a fazer; mas implementamos num período em que estávamos literalmente a atravessar o deserto, e os cidadãos sentiram muito; a pressão vinha de todos os lados, mas quem nos lidera aguentou firme, e sempre que nós vacilávamos, foi dizendo à equipa económica: avancem".

Vera Daves de Sousa começou por enumerar os desafios que João Lourenço e a sua equipa encontraram ao assumir as rédeas do país em 2017, nomeadamente os cinco anos de recessão económica, peso gigantesco do PIB petrolífero sobre o PIB total, peso ainda maior das receitas petrolíferas sobre as receitas fiscais e um peso incomensurável daquilo que são os fluxos da entrada de moeda forte.

"Olhando para a balança de pagamento, a principal fonte de entrada de moeda forte era, e infelizmente ainda continua a ser, as exportações petrolíferas. De modos que, uma faísca, viesse seja de onde for, via preço ou produção, o circo pegava fogo; e pegou! Em Junho de 2014 vimos o preço do barril de petróleo a sair de 118 dólares - estávamos no Olimpo, no Jardim do Éden ou no Paraíso - para menos de 30 dólares - e passamos rapidamente para o Inferno", reflectiu.

De Janeiro de 2016 a Setembro de 2018 houve mais volatilidades, com uma ligeira recuperação do barril de petróleo acima dos 60 dólares, mas voltou a cair e ficou um pouco acima dos 40 dólares. Em 2020 surge a COVID-19 e com isso uma nova onda de choque no sector petrolífero, com o preço a chegar abaixo dos 20 dólares e a produção a reduzir consideravelmente.

"Como se não basasse, estávamos a vir dessa "porrada" do preço de petróleo em queda, poucos investimentos na produção petrolífera e veio a COVID para tornar esse nosso desafio ainda mais interessante", ironizou.

Com a pandemia surgiu "uma montanha de despesas", no dizer da ministra, referindo que não se devia ignorar a existência da doença, razão pela qual foi necessário reforçar o "frágil" sistema nacional de Saúde com a construção de hospitais de campanha, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais.

"Foram momentos não muito fáceis e que conseguimos gerir porque felizmente, por janela de oportunidade ou graça divina, estávamos a meio dum acordo com o FMI que tinha como base um programa de estabilização macroeconómica desenhado pelo nosso Executivo", disse, recordando que o referido programa precisava de reforços do ponto de vista técnico e financeiro para sua implementação, daí ter-se batido a porta àquela instituição internacional com a qual ficou acordado um programa de financiamento alargado por um período de três anos.

"Hoje estamos a colher alguns dos frutos deste trabalho difícil; ainda há, naturalmente, bastante caminho por fazer e um conjunto de desafios por enfrentar, mas acreditamos que os pilares estão estabelecidos e temos melhores condições de correr atrás do que ainda temos que implementar", afirmou.

No entanto, a ministra colocou as seguintes questões aos presentes ao Fórum: o que reformar? Tudo ao mesmo tempo ou por fases? Como reformar? Já fizemos tudo o que é necessário para termos uma execução orçamental forte ou podemos fazer mais? Estamos a ser capazes de implementar de forma eficiente o nosso plano ou podemos fazer melhor? O nosso sistema de contratação pública é transparente o suficiente? Como estamos em termos de monitoramento de auditoria interna e externa? Qual é o melhor modelo? Será que só o Tribunal de Contas deve fazer ou os ministérios devem ter dentro de si uma unidade própria que trata da auditoria?

"São perguntas que devemos nos fazer todos os dias para ter moral de mobilizar apoios, porque se não fizermos bem o nosso trabalho de casa e esperarmos que o FMI, Banco Mundial e outros nos ajudem... fica estranho", considerou.

O sucesso do IVA

Uma série de medidas foram implementadas no âmbito do programa de estabilização macroeconómica do Executivo, sendo que no domínio das finanças públicas a ministra destacou o alargamento da base tributária, a melhoria da qualidade da despesa, gestão sustentável da dívida pública e modernização dos instrumentos da gestão das finanças públicas.

No que toca ao alargamento da base tributária, Vera Daves de Sousa enumerou a simplificação de procedimentos para pagamento de tributos, tornando o processo o mais digital possível, e a introdução do IVA.

"Introduzimos o IVA, que também foi um processo desafiante mas que acreditamos que foi um dos ingredientes que nos ajudou a sobreviver a tal "tempestade perfeita", porque quando a COVID veio já tínhamos IVA, e podemos partilhar agora a informação de que o IVA e o Imposto Industrial juntos representam hoje perto de 50 por cento daquilo que é a nossa arrecadação fiscal não petrolífera. O peso do IVA em 2022 era de 27 por cento e em crescendo, e com pouco tempo de implementação", realçou.

A introdução do Imposto Especial de Consumo (onde passou-se a tributar bens nocivos à saúde e bens de luxo), o ajuste do corte de imposto industrial a fim de accionar a classificação do regime de custos não fiscalmente aceites (havia, de acordo com a ministra, muita evasão fiscal), a alteração do código de Impostos sobre os Veículos Motorizados (havia muita dispersão normativa), a alteração do código de Imposto Industrial e do código de Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT) que passou a isentar os cidadãos com salários até 70.000 kwanzas (antes disso, só não pagava IRT quem tivesse um rendimento abaixo de 34.000 kwanzas) e, para compensar, aumentou a progressividade do imposto, tributando mais em rendimentos a partir de 500.000 kwanzas, sendo mais exigentes quando passa para os milhões de kwanzas, estão entre as muitas medidas tomadas.

"Estes ajustamentos combinados tiveram um impacto no crescimento das receitas não-petrolíferas que entre 2017 e 2022 cresceram 260 por cento, passando de 1,5 bilhão de kwanzas para 5,5 bilhões de kwanzas", destacou.