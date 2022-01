A ministra das Finanças exonerou Cláudio Paulino dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da AGT, lugar que ocupava desde Janeiro de 2020. Para o substituir, Vera Daves nomeou José Vieira Nuno Leiria.

José Vieira Leiria desempenhava, até agora, o cargo de administrador da Administração Geral Tributária (AGT). Para o seu lugar foi nomeada Roberta Vieira Lazzerini de Sousa Malaquias, depois de ter sido exonerada do cargo de directora-adjunta do Serviço Nacional da Contratação Pública.

A área de Sistemas de Informação do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação das Finanças Públicas também sofreu mudanças, com a exoneração de Joel Monteiro de Oliveira Gomes e Mbona Samuel António do cargo de director geral-adjunto.

Para estas funções, a ministra das Finanças nomeou Ruben Paxi Quissanga e Abraão Paulo Sakelo.