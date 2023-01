É uma derrota histórica e de consequências imprevisíveis a prazo, admitem vários especialistas na política norte-americana, depois de o Partido Republicano, de Donald Trump, não ter conseguido, após várias tentativas, eleger o presidente da Câmara dos Representantes, como é sua obrigação após ter ganhado as eleições intercalares de Novembro para a câmara baixa do Congresso dos EUA, tendo os Democratas de Joe Biden mantido o domínio no Senado, a câmara alta.

Há mais de um século que tal não sucedia mas não há regra sem excepção e o republicano Kevin McCarthy não conseguiu o número de votos suficientes para se eleger à primeira volta como líder dos Representantes no Congresso dos EUA, mesmo tendo sido proposto pelas lideranças republicanas... estando agora em discussão se tal sucederá em nova votação agendada para a tarde desta quarta-feira, perto das 18:00 de Luanda e que tipo de consequências se seguirão em temas fracturantes na sociedade norte-americana, como é o caso do apoio incondicional da Administração Democrata de Joe Biden à Ucrânia, ou nas medidas anti-crise onde os dois gigantes da política americana parecem não conseguir acertar agulhas.

O que aconteceu, então, quando nada fazia crer que McCarthy, que conta com o apoio claro e inequívoco de Donald Trump, pudesse ser humilhado desta forma? Tudo parecia estar a correr bem, com o eleito pela Califórnia e até aqui, desde 2019, líder minoritário dos Republicanos na Câmara dos Representantes, estava aparentemente apenas a cumprir os passos formais para a liderança, quando, sem que tal fosse expectável, o nome do eleito pelo Arizona, Andy Biggs, é proposto para o mesmo cargo, o que provoca uma derrocada no apoio a McCarthy, com cerca de 20 votos a voarem em direcção à alternativa...

E agora? Para já, é de uma batalha sem tréguas nos bastidores a que se está a assistir. E o caricato é que, apesar de os republicanos terem conseguido a maioria absoluta nos Representantes nas eleições intercalares de Novembro último, nesta votação foi o Democrata Hakeem Jeffries, eleito por Nova Iorque, que saiu vencedor da disputa, embora isso de pouco lhe valha porque o novo líder e sucessor da controversa e democrata Nancy Pelosi terá de ser obrigatoriamente um republicano, a não ser que alo ainda mais histórica venha a acontecer no partido de Donald Trump, a quem tudo parece estar a acontecer por esta altura, onde a sua atenção está focada nos diversos processos judiciais em que está envolvido, desde logo devido a suspeitas de fugas aos impostos durante décadas ou ainda, entre outros, sobre o seu papel catalisador da invasão do Capitólio em Janeiro de 2021.

E de onde saiu Biggs? Da ala mais radical e conservadora do Partido Republicano, onde sobressaem algumas das mais bizarras crenças da política conservadora norte-americana, que é, curiosamente, a facção mais "íntima" de Donald Trump, apesar de o ex-Presidente se ter comprometido com a eleição de McCarthy.

Com três tentativas gorada para eleger o líder Republicano dos Representantes, que é, de facto, o líder do Congresso dos EUA pelas competências alargadas de que dispõe constitucionalmente, sobrepondo-se ao líder do Senado, que é responsabilidade, actualmente, dos Democratas, este momento volta a colocar Trump sob os holofotes da polémica, porque, ao que tudo indica, não foi capaz de garantir a serenidade da eleição quando o seu partido, do qual é o líder de facto, mesmo com uma maioria clara, não parece conseguir descolar da avalanche de divisões internas entre moderados e conservadores.

Entre os 222 republicanos eleitos, a maioria entre os 435 eleitos, há um grupo de 20 radicai que também são próximos de Donald Trump, embora os analistas sublinhem frequentemente que se trata de um grupo orgânico que não se submete a nada excepto aos seus interesses e que a sua liderança é meramente de funcionalidade, como o prova o facto de per si estarem a conseguir impedir o candidato "oficial" do seu partido a chegar aos 218 votos necessários para liderar a "House".

A Reuters apelida este momento como um "começo desconcertante" para os Republicanos e a sua nova maioria, e nota que se este imbróglio não for ultrapassado rápida e coerentemente, pode prejudicar os objectivos do Partido Republicano para as eleições de 2024, onde Joe Biden e os Democratas vão, provavelmente, chegar enfraquecidos devido à crise que os EUA atravessam, mergulhados numa inflação histórica e uma recessão que pode não ter paralelo nas últimas décadas, muito devido aos efeitos colaterais da guerra na Ucrânia que está a ser alimentada em grande medida pelo apoio de Washington a Kiev, apoio esse que pode ser comprometido pela nova composição da Casa dos Representantes.

Isto, porque, se, por um lado, a crise fragiliza os Democratas para 2024, este "circo" Republicano pode muito bem comprometer os objectivos de Donald Trump - que já disse querer voltar a disputar as Presidências - voltar a ocupar a Casa Branca, ao expor-se de modo inexplicável quando soma 222 votos "certos" contra os 212 democratas, desequilíbrio que está a ser manipulado pelos incertos interesses - aparentemente querem ter uma palavra a dizer na definição da política e influência nas decisões - de apenas 20 radicais "amigos" de Donald Trump.

Segundo os media norte-americanos, uma das possíveis consequências catastróficas para Trump é que este impasse poderá protelar o avanço das investigações sobre as ligações comprometedoras de Joe Biden ao seu filho, Hunter Biden, envolto num quase-escândalo ligado à Ucrânia depois de um dos seus computadores ter sido inspeccionado por jornalistas, ou ainda a revisão das políticas "caras" aos Republicanos na área da economia, da política externa (Ucrânia deve ficar sem cheques em branco dos EUA) e da segurança nas fronteiras, que devem ficar menos porosas para os migrantes vindo da América Latina.