Embaixador da Federação da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, fez o balanço dos dois anos de conflito armado que opõe o seu país à Ucrânia, que iniciou como "Operação Especial", cujo desfecho seria breve, mas as circunstâncias levaram a que a guerra se prolongasse até aos dias de hoje, muito aquém das expectativas dos analistas político-militares. Outrossim, o diplomata falou da cooperação entre Angola, os meandros das sanções impostas à Rússia e empresas daquele país, com realce para a diamantífera Al Rosa, que opera em Angola.

Senhor embaixador, dois anos depois do início do conflito Rússia-Ucrânia, qual é o balanço que Moscovo faz daquela a que chama "Operação Especial Militar"?

Posso dizer que a nossa "Operação Especial Militar" foi necessária, mas desagradável. Nós também achámos que esta situação não podia durar por muito tempo, mas nós fomos forçados a começar aquela operação especial há dois anos. Isto é um processo contínuo. Podemos dizer que estes acontecimentos começaram a ser uma realidade muito antes, em 2014, quando foi feito aquele golpe de estado na Ucrânia, quando aquele governo ilegítimo chegou ao poder na Ucrânia. Eles logo começaram a proibir todos os russos que estavam na Ucrânia. Muitos ucranianos falam russo entre si, eles proibiram o russo e depois proibiram a cultura russa. Eles pretendiam eliminar completamente os nomes russos e outras coisas. E quando isto aconteceu, uma parte da população não aceitou esta atitude perante o seu povo e começou mesmo a opor-se, dizendo mesmo aquele governo ilegítimo que isto era impossível. Então aquele governo ilegítimo, vou sublinhar, decidiu-se a não resolver este assunto por meios políticos, eles decidiram-se a enviar as forças armadas regulares para sufocar aquilo que decidiram chamar rebelião. Aquilo não era rebelião, mas, sim, a vontade do povo, que devia ser resolvida por meios pacíficos. E deixe que lhe diga algo muito importante: Nós fomos forçados...

Está a dizer que a Rússia foi forçada a entrar nesta guerra para proteger os seus cidadãos?

Não só. Proteger. Existe falta de conhecimento da história. Existem regras internacionais de soberania, de liberdade dos Estados que está incluído na Carta da ONU e que devem ser observadas. Existem casos no mundo como o de Kosovo, quando se separou da Yuguslavia, passou a ser uma entidade independente, com o seu quadro administrativo. O mesmo se passou naquele território, quando a gente não esteve de acordo com Kiev, com que aquele governo fazia. Ele mesmo começou a exigir negociações sobre o futuro da Ucrânia. Mas começou a guerra, as forças armadas ucranianas entraram nestes territórios e começaram a matar muita gente. Eles mataram 14 mil pessoas. Depois disso, eles decidiram-se a não ser possível viver em conjunto.

Mas que zonas a que se refere, a Crimeia?

Refiro-me a Donbass e Donestsk. A população decidiu que não era possível viver em conjunto com o regime da Ucrânia devido aos crimes que praticava. Eles decidiram separar-se. E eles, segundo as regras internacionais, aperceberam-se de que era impossível fazer a resolução deste conflito por meios pacíficos. Nós temos as palavras do ex-Presidente da França (François Hollande) e da ex-chanceler da Alemanha (Angela Merkel), que participaram na assinatura dos Acordos de Paz de Minsk. Eles mesmo reconheceram que não tinham o objectivo de alcançar a paz. Na verdade, eles somente queriam ganhar tempo para armar a Ucrânia. Quer dizer que estes acordos de paz foram um pretexto para armar a Ucrânia. E percebendo isso, aquelas repúblicas declararam a Independência e a sua soberania.

