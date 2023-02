Os dois sismos, de magnitude 6,4 e 5,8, atingiram a província turca de Hatay, uma das 11 regiões assoladas há 15 dias por outros dois sismos que mataram pelo menos 44 mil pessoas, na Turquia e na Síria.

O abalo mais forte do sismo desta segunda-feira foi sentido na Síria, na Jordânia, em Chipre, em Israel e no Egipto.

Há 15 dias, a 06 de Fevereiro, um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da vizinha Síria. Foi seguido de várias réplicas, umas das quais de magnitude 7,6.

O terramoto fez pelo menos 44 mil mortos e mais de 100 mil feridos na Turquia e na Síria.

No domingo, a Organização das Nações Unidas (ONU) avançou que há, pelo menos, 8,8 milhões de pessoas afectadas, sendo que a maioria precisará de ajuda humanitária.

Na passada sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para 84,5 milhões de dólares (cerca de 79 milhões de euros) o pedido internacional de ajuda financeira destinado às vítimas destes sismos.

Também os Médicos Sem Fronteiras (MSF) apelaram para um "aumento urgente" da ajuda humanitária no norte da Síria, que vive uma guerra civil desde 2011 e tem sofrido com as pesadas sanções ocidentais, impostas depois da denominada "Primavera Árabe" que visava depor pela força o regime do Presidente Bashar al-Assad.

No domingo, 14 camiões transportando ajuda de organizações não-governamentais (ONG) para as vítimas do sismo chegaram à Síria, onde a situação é considerada ainda mais grave devido ao isolamento das povoações mais afectadas, pois as regiões atingidas pelo sismo situam-se nos últimos redutos da oposição ao regime de Damasco onde operam grupos armados oposicionistas e membros de grupos extremistas islâmicos.