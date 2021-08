"Podemos confirmar uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul", escreveu Kirby na rede social Twitter.

Mais tarde, o porta-voz do Pentágono veio confirmar a existência de "um número desconhecido de vítimas".

Segundo a BBC, que cita fontes norte-americanas, a explosão foi provocada por um bombista suicida. A explosão terá ocorrido junto ao portão Abbey, onde as tropas britânicas estiveram estacionadas nos últimos dias para a retirada de civis.

Uma fonte dos taliban, citada pela Al Jazeera, avança que pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo crianças.

A explosão ocorre após ter sido emitido um alerta de ameaça de atentado no aeroporto de Cabul, onde se vive um ambiente caótico, com milhares de afegãos a tentarem fugir do país e embarcar em voos de repatriamento. A ameaça vem pressionar a retirada de estrangeiros e afegãos quando restam apenas cinco dias até à retirada oficial das tropas ocidentais do Afeganistão.

Após a emissão do alerta de atentado, os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália pediram aos seus cidadãos para abandonarem a área, aconselhando uma tentativa de fuga pela fronteira. Países como a França e a Hungria estão a apressar as operações de retirada e já anunciaram que não podem retirar mais pessoas a partir da noite de sexta-feira.