Uma comissão criada para investigar a corrupção no Governo sul-africano entregou ao Presidente Cyril Ramaphosa o primeiro de três relatórios depois de mais de três anos de trabalho e da audição de mais de 300 testemunhas. Documento estabelece relação danosa para o Estado sul-africano entre o ex-Presidente Zuma e os irmãos Gupta (Atul, Ajay e Rajesh), que permitiu aos empresários influenciar as políticas públicas, naquilo que passou a designar-se "captura do Estado".

A agência Reuters avança que Cyril Ramaphosa diz que este é um "momento definidor", importante para "restaurar a credibilidade" das instituições.

O inquérito aponta para corrupção sistémica durante os nove anos de mandato do ex-Presidente Jacob Zuma.

Zuma nega qualquer irregularidade e recusa-se a cooperar com o inquérito, o que levou a fosse preso em Julho por desacato ao tribunal. O ex-Presidente foi colocado em liberdade condicional em Setembro, antes de voltar a ser condenado e regressar à prisão por ordem do Tribunal Supremo, decisão da qual recorreu.

Os Gupta, uma das famílias mais ricas da África do Sul, com interesses no país e no estrangeiro - desde a informática à exploração mineira, passando pelos media - negam quaisquer transgressões, deixaram o país depois de Zuma ter sido deposto antes do final de seu segundo mandato pelos aliados do actual presidente, Cyril Ramaphosa.

A primeira parte do relatório da comissão Zondo, assim baptizada pelo nome do seu presidente, inclui uma série de sugestões, nomeadamente a publicação pelo Governo sul-africano de um guia nacional contra a corrupção nas compras públicas; a criação de uma agência independente anticorrupção; a garantia da protecção dos denunciantes em casos de corrupção; e alterações à legislação sobre o financiamento dos partidos.

O Presidente sul-africano já garantiu que o seu Governo irá aplicar as recomendações da comissão no final de Junho. "

De acordo com a decisão do Supremo Tribunal de South Gauteng, submeterei o relatório completo da comissão ao Parlamento a 30 de Junho de 2022", disse Ramaphosa.

Está previsto que o Chefe de Estado sul-africano receba em mãos a última parte do relatório a 28 de Fevereiro.