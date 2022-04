A cidade de Durban, na província do Kwazulo-Natal, foi o centro da tragédia que se abateu sobre a África do Sul nas últimas horas, onde pelo menos 60 pessoas morreram e centenas ficaram feridas ou estão desaparecidas devido às chuvas intensas dos últimos dias.

Segundo as autoridades sul-africanas, as chuvas torrenciais obsevradas na última semana foram as mais intensas em anos no país, tendo devastado uma vasta região no sudeste, com epicentro na cidade costeira de Durban.

Ao fim de dias de chuva intensa, centenas de quilómetros de estradas estão destruídos, milhares de habitações, pontes abatidas, equipamentos públicos desaparecidos sob as águas... e as imagens aéreas mostravam, ainda hoje, 13, centenas de pessoas à espera de serem resgatadas nos telhados das suas casas.

O Presidente Cyril Ramaphosa já considerou esta como uma das mais devastadoras tragédias naturais do país e dirigiu-se ao local para acompanhar as operações de busca e salvamento.

Por detrás destas chuvas de intensidade anormal, estão, segundo as autoridades sul-africanas que gerem o centro de estudos meteorológicos, as alterações climáticas, que provocara, nos últimos anos, as mais violentas secas que o país atravessou, mas também as chuvas mais devastadoras já observadas na África do Sul.

E as previsões apontam para que a chuva continue a cair de forma intensa.