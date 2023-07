O Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo, que dentro de dias comemora 12 anos de independência, vai realizar as primeiras eleições gerais em 2024, garantiu o Presidente Salva Kiir, que dirige o mais jovem país do mundo desde que este foi criado.

Com este passo sólido rumo à normalidade democrática, que já tardava e tem sido adiado há vários anos, o Sudão do Sul destaca-se do seu vizinho e origem geográfica da sua existência, o Sudão, que atravessa a mais séria crise político-militar, com milhares de mortos e milhões de deslocados internos e externos.

Este compromisso de Salva Kiir sobre o calendário eleitoral do Sudão do Sul vem, apesar de tudo, com um "bónus" que é o anúncio de que o antigo senhor da guerra e único dirigente do ovem país vai ser candidato nas eleições de 2024, o que, face à porosidade das instituições e ao seu poder quase absoluto sobre o Estado, dificilmente deixará de se manter no cargo por mais uns anos, apesar dos seus 71 anos.

Esta decisão de Kiir tem como objectivo tentar diluir a turbulenta história do país, que tem acrescentado crise sobre crise - levou mesmo ao adiamento das eleições que estavam previstas para Fevereiro último - com permanente conflitos entre antigos e novos senhores da guerra, que procuram ganhar vantagens sobre os recursos naturais do país, desde logo o petróleo, com perto de 150 mil barris por dia, mas também importantes jazidas de ouro, cobre, tungsténio, ferro...

Todavia, foi um acordo muito esforçado e periclitante entre Kiir e o seu vice-Presicdente, Riek Machar, outro "senhor da guerra", (ambos na foto, Kiir com chapéu) que permitiu este avanço, com o anúncio de eleições para o próximo ano, sem que estes dois homens que somam todo o poder no país tenham conseguido ainda alinhavar um projecto de Constituição aceite por ambos.

Apesar deste avanço, as organizações internacionais, desde logo as Nações Unidas, temem que o processo eleitoral possa desembocar em novas convulsões, porque os dois "senhores da guerra" que mandam no Sudão do Sul não desarmaram os seus exércitos privados de raiz profundamente étnica.

O objectivo agora, tando da ONU como das organizações sub-regionais e da União Africana é conseguir que os dois candidatos, embora Machar ainda não se tenha pronunciado, assumam um compromisso sólido de que os resultados eleitorais serão "lei".

Esta decisão é fundamental, porque no vizinho Sudão, a situação não parece que esteja a melhorar.

A origem do mal

Tudo começou quando o general Abdel al-Burhan, que comanda o Exército regular, enquanto líder do Conselho Soberano, junta miliar que gere o processo de transição após os golpes, primeiro em 2019, que levou ao fim da ditadura de Omar al-Bashir, e depois em 2021, que serviu para fazer um "reset" ao caminho para as eleições democráticas, e o general Mohamed Hamdane Daglo, que lidera as denominadas Forças de Reacção Rápida (RSF, sigla em inglês), não se entenderam e iniciaram confrontos de grande envergadura, com recurso a artilharia pesada e a aviões de guerra.

Em causa, está, oficialmente, o formato da integração das RSF nas estrutura oficial das Forças Armadas do Sudão, oficiosamente, a disputa destes dois homens pelas riquezas do subsolo sudanês, desconfiando-se ainda de interferências externas por causa de um acordo com a Rússia para a criação de uma base naval em Porto Sudão, cidade costeira no Mar Vermelho, no corredor de acesso directo ao Canal do Suez. (ver links em baixo nesta página).

No meio deste inferno de violência e morte, onde se somam já mais de900 mortos e milhares de feridos, alem de centenas de milhares de refugiados internos e externos, e quando cresce o fluxo de refugiados a caminho do Sudão do Sul, Chade, Egipto e Etiópia, onde já existem problemas para resolver graves, como é o caso da Etiópia, a atravessar, embora em fase de resolução, uma guerra civil devastadora, o presidente da Comissão Africana, Moussa Faki Mahamat, já veio a público lançar um apelo urgente para um cessar-fogo.

Moussa Faki Mahamat quer que esse cessar-fogo permita às populações civis flageladas pela violência militar tenham forma e tempo para se recomporem, que lhes seja prestada ajuda humanitária, e possam percorrer as estradas de acesso aos locais de refúgio sem risco de se verem entre fogos cruzados.

Todavia, este pedido soma-se a muitos outros, incluindo do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, dos EUA e da Rússia, da China e agora da União Africana, tendo todas as tentativas, com compromissos assumidos pelas duas partes, falhado rotundamente.

Apesar disso, Moussa Faki Mahamat diz que é necessário insistir num cessar-fogo humanitário sem prazo porque será o "primeiro passo para permitir o fornecimento imediato de materiais de socorro para aliviar o sofrimento dos civis", nomeadamente através da abertura de corredores seguros para as populações indefesas.

Este conflito está ainda a gerar outro problema grave e que está a ser denunciado por vários organismos internacionais, que é o crescimento de crianças sem famílias que são presas fáceis para redes de tráfico humano, além de que alguns milhares de jovens estão a caminho do Mar Mediterrâneo para procurarem uma saída para a Europa.