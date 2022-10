O caso da subinspectora Alcina Rafael, do SME (Serviço de Migração e Estrangeiros), foi mais um exemplo do poder, força e alcance das redes sociais nos dias de hoje. Foi também reflexo de uma sociedade com maior acesso à informação, com maior poder de escrutínio, mas que navega num meio em que a manipulação e a desinformação facilmente criam uma opinião generalizada.