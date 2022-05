Depois de um périplo pelo leste europeu com o objectivo de arrefecer os ânimos da Rússia e da Ucrânia para ajudar a acabar com a guerra, o Secretário-Geral das Nações Unidas está na África Ocidental para ajudar a democracia a voltar a alguns países que foram sujeitos a golpes de Estado, pedir às instituições financeiras internacionais para aliviar a dívida aos países mais pobres e chamar a atenção para os efeitos devastadores do conflito da Ucrânia no continente.

António Guterres defende que a guerra na Ucrânia está a provocar uma crise tripla, que passa pela insegurança alimentar que está a crescer de forma galopante, devido ao facto de os dois países beligerantes serem igualmente os maiores exportadores de cereais do mundo; energética, porque os preços dos combustíveis estão a subir de forma acelerada pelo facto de a Rússia estar entre os maiores exportadores de petróleo e gás natural, e financeira; porque o conflito está a gerar dificuldades brutais às economias menos preparadas para este tipo de embates inesperados.

Esta chamada de atenção do chefe da ONU foi feita no Domingo, em Dacar, no Senegal, primeira paragem deste "tour" pela África Ocidental, que o levará ainda ao Níger e à Nigéria, estando Guterres a ser criticado por alguma imprensa por não ter colocado os países de maior complexidade político-militar actualmente, com golpes de Estado recentes, como são os casos do Mali, da Guiné-Conacri e do Burkina Faso, no seu percurso...

Na capital senegalesa ouviu o Presidente Macky Sall sublinhar que são já evidentes os "efeitos dramáticos" da guerra no leste europeu nas economias mais fragilizadas, como as africanas, onde "alastra o risco de fome" por uma mancha cada vez mais vasta do mapa continental, onde se sente com mais veemência a "urgência de um fim para este conflito" que está a provocar danos em todo o mundo.

Mas o Secretário-Geral das Nações Unidas, concordando com os efeitos devastadores do conflito, entende que é preciso encontrar, no imediato, respostas para acudir a quem mais precisa, seja na ajuda alimentar - só na África Oriental há mais de 20 milhões de pessoas em risco - e propõe que as instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional (FMI) criem, como "toda a urgência", medidas de alívio da dívida dos países menos capazes de resistir à crise e que correm sérios riscos de incumprimento e lhes permita investir nos sectores social, na geração imediata de postos de trabalho e no desenvolvimento sustentável para as populações desprotegidas.

Os problemas mais bicudos...

... para António Guterres, nesta sua deslocação a África do Oeste são as crises politico-militares no Mali, Burkina Faso e Guiné-Conacri, onde ocorreram nos últimos anos sucessivos golpes de Estado de cariz militar e são, por isso, hoje, governados por juntas miliares, a quem apelou para que devolvam rapidamente o poder aos civis.

Com isto, o líder da ONU quer que as juntas militares que governam este "tridente" africano na parte ocidental do continente, acelerem os calendários de transição que impuseram, de dois anos, em média, sendo que Guterres sabe que estes processos, pelo registo histórico, não são cumpridos e quando isso sucede é porque as chefias militares conseguiram colocar governos-fantoche no poder.

Disse ainda, na primeira capital que visitou no âmbito deste périplo africano, que a ONU está consciente da importância de manter o diálogo construtivo com as autoridades de facto em Ouagadougou, Bamako e Conacri para facilitar e acelerar o processo de devolução do poder aos civis restaurando a ordem constitucional interrompida com estes golpes de Estado que decorreram em 2020, no Mali, 2021 na República da Guiné, e 2022 no Burkina Faso, sendo que no caso do Mali, já são dois em apenas dois anos e onde está a situação mais problemática.

Isto, porque a junta que governa o Mali está a criar uma sério problema de gestão diplomática com consequências geoestratégicas ao expulsar os militares franceses, a antiga potência colonial que integravam a Missão da ONU que combate o jihadismo em expansão nesta sub-região do Sahel, a MINUSMA, uma das mais perigosas e das mais caras de sempre, estando, alegadamente, a entregar esse papel a elementos da empresa russa de segurança Wagner, com ramificações ao Governo russo e com milhares de elementos espalhados desde as areias do deserto do Saara, neste país, à República Centro-Africana, entre outros.

Tanto a União Africana como a CEDEAO, a organização regional da África Ocidental, já impuseram pesadas sanções ao Mali, ao Burkina Faso e à Guiné-Conacri, mas em todas estas capitais, as juntas militares no poder recusaram cumprir as "ordens" e estabeleceram prazos de transições longos, que têm vindo a corrigir à medida que o tempo passa.

Já nas capitais inseridas neste périplo, Guterres terá em cima da mesa questões essencialmente relacionadas com o terrorismo, os mais graves no Níger e na Nigéria, devido à actualção de organizações jihadistas como o Boko Haram ou as dependentes da al qaeda do Magrebe e do al-shaabab, sendo que no Senegal, o único problema por resolver para as autoridades de Dacar ocorre no sul, junto à fronteira com a Guiné-Bissau, na região de Casamança, onde o Movimento das Forças Democráticas (MFDC) há décadas que aspiram à autodeterminação.