O avião do Presidente do Congo-Brazzaville, um Falcon 7X, foi vendido em hasta pública na cidade francesa de Bordéus depois de ter sido apreendido no aeroporto local em 2020 no âmbito de processos em tribunal iniciados por um empresário libanês.

Este avião, que tem um preço, novo, de quase 55 milhões USD e, em segunda mão, consegue atingir os 18 milhões USD, se não estiver consideravelmente deteriorado, foi apreendido quando estava a sofrer trabalhos de manutenção no aeroporto de Bordéus e acabou leiloado por 7,1 milhões USD.

A ordem para ser vendido em leilão, segundo a imprensa francesa, foi dada pelo Tribunal Judicial de Bordéus no seguimento de uma acção judicial contra o esyado congolês iniciada pelo dono da empresa Commisimpex, Mohsen Hojeij, um antigo amigo pessoal de Nguesso, que se dedica, entre outros, ao negócio do import/export e à construção, com destaque para a República do Congo, onde tem um longo historial.

Apenas um recurso interposto pelo Presidente Nguesso impediu que este leilão tivesse sido realizado em Dezembro de 2022, altura em que o tribunal deu essa ordem inicialmente.

O Falcon 7X foi adquirido por um anónimo a quem foi imposto pagar os 7,1 milhões de dólares em três dias e a obrigação de mudar as cores do aparelho, que tinha as cores da República do Congo, assim como a sua bandeira estampada no dorso do avião.

Por detrás desta acção estão problemas com projectos de construção iniciados pela empresa de Mohsen Hojeij, na década de 1980, que, por falta de pagamento do estado, não foram terminados, nascendo daí um imbróglio jurídico entre Nguesso e o seu então amigo libanês.

Desde essa altura e até 2013, o caso esteve entregue a um tribunal de arbitragem, em Paris, que impos o pagamento ao empresário. Inicialmente de 100 milhões de euros que já chegaram aos 1,7 mil milhões nos dias de hoje.