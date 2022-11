O economista-chefe interino e vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Kevin Urama, apelou, durante a apresentação do relatório Perspectivas Económicas Africanas 2022, na COP27, para que seja levado a sério o financiamento climático e as transições energéticas justas em África.

"Para ter sucesso, as partes interessadas na COP27 devem abordar rapidamente as lacunas no financiamento climático da África - 108 mil milhões de dólares por ano até 2030 -, tomar medidas sobre o Fundo de Perdas e Danos, e iniciar discussões sobre reformas para adaptar os fluxos de financiamento climático à crescente vulnerabilidade climática dos países", recomendou.

O relatório apresentado pelo BAD, intitulado "Apoiar a Resiliência Climática e uma Transição Energética Justa em África", destaca a crescente ameaça que as alterações climáticas representam para as vidas e rendimentos das pessoas no continente e salienta a necessidade de os países africanos tirarem partido das oportunidades oferecidas pela transição verde e as alterações climáticas.

Apesar de ter 17% da população mundial, a África representa apenas 3% das emissões acumuladas de gases com efeito de estufa do mundo, lembra o relatório, acrescentando que, apesar disso, as alterações climáticas e os fenómenos climáticos extremos estão a afectar gravemente o continente, com dramáticas consequências económicas, sociais e ambientais para a sua população.

As Perspetivas Económicas Africanas indicam que a pandemia de Covid-19 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia podem ter impactos devastadores a longo prazo no continente. Já cerca de 30 milhões de pessoas em África foram empurradas para a pobreza extrema até 2021 e cerca de 22 milhões de empregos foram perdidos no mesmo ano em resultado da pandemia. Esta tendência pode continuar na segunda metade de 2022 e em 2023, refere o relatório, indicando que a perturbação económica causada pela guerra russo-ucraniana poderá empurrar mais 1,8 milhões de pessoas para a pobreza extrema em 2022, aumentando para 2,1 milhões até 2023.

O foi neste contexto que o vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Kevin Urama, apelou a todos os intervenientes na COP27 para que levem a sério o financiamento climático e as transições energéticas justas em África.

"Honrar o compromisso anual de financiamento climático de 100 mil milhões de dólares feito pelos países de alto rendimento aos países em desenvolvimento, em 2009, ajudará a restaurar a confiança de que estamos a levar a sério as alterações climáticas, mesmo que não seja suficiente", disse Kevin Urama.

"O Fundo Africano de Desenvolvimento, a janela de empréstimos concessionais do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, é o veículo ideal para ajudar os países frágeis e vulneráveis ao clima a acederem ao financiamento climático. Isto pode ajudar a acelerar o ritmo da ação climática nestes países, uma vez que o Fundo gera um efeito de alavancagem, quadruplicando o fluxo de financiamento", daclarou.

O economista lembrou que "África é o lar da maioria dos minerais verdes do mundo: lítio, níquel, cobalto, manganês, terras raras, cobre, alumínio e minerais naturais", acrescentando que "estes recursos oferecem a África um enorme potencial para se tornar o líder global nos mercados emergentes para um desenvolvimento resistente ao clima", mas, para o conseguir, defende, "é essencial que estejam em vigor políticas que garantam a mobilização de fluxos de capital privado".

"O investimento contínuo em fontes de energia de carbono intensivo apresenta riscos significativos de perda de ativos à medida que as tecnologias, políticas e mercados mudam cada vez mais para a transição verde", sublinhou.

O responsável do Banco salientou também a importância de ter em conta as necessidades financeiras dos países africanos para apoiar a resiliência climática e a transição energética justa.

"É importante ter uma conversa franca sobre as perdas e danos que os países africanos estão a enfrentar devido aos impactos das alterações climáticas", sublinhou.

"O actual quadro financeiro climático favorece os países mais resilientes em relação àqueles que são mais suscetíveis aos efeitos das alterações climáticas. Esta distribuição do financiamento climático é problemática, coloca sérios problemas para a África", alertou.

No total, nove dos dez países mais vulneráveis às alterações climáticas são africanos. Além disso, o impacto das alterações climáticas na vida e nos rendimentos das pessoas no continente já custa entre 5 e 15% do crescimento anual do PIB per capita em África.

A edição de 2022 das Perspectivas Económicas Africanas fornece opções políticas baseadas em evidências para promover o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável em África, construindo a resiliência climática e uma transição energética justa.