As eleições Presidenciais de 2022, no Brasil, têm agora um novo foco de interesse. Lula da Silva, o histórico e carismático líder do Partidos dos Trabalhadores (PT), deve ser candidato em 2022 contra o actual Presidente Jair Bolsonaro, num duelo que terá, se se concretizar, todos os ingredientes de um épico cinematográfico: estratégia, ódio, vingança, heróis e vilões.

O regresso de Lula à linha de partida para correr contra Bolsonaro passou a ser possível quando, na segunda-feira, foi conhecida no Brasil a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular todas as condenações a que foi sujeito pela justiça federal do Paraná, que teve em Sérgio Moro, depois ministro da Justiça - entretanto demitido - a cara da frente da perseguição ao antigo líder do PT.

Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado num mega-processo relacionado com a operação "Lava Jato", num intrincado esquema de acusações ligadas a alegados financiamentos ilegais, com destaque para triplex de Guarujá, que sempre suscitaram muitas dúvidas mas que acabou por mantê-lo preso durante longos meses e afastado da possibilidade de concorrer contra Jair Bolsonaro, o actual Chefe de Estado brasileiro, que por diversas tratou o antigo Presidente como "ladrão" e "corrupto".

Para já, sobre esta decisão, Bolsonaro já veio dizer que o juiz que proferiu esta decisão, Edson Fachin, é próximo do PT e não se admira que tenha surgido agora, notando que o processo ainda está no início, assegurando ainda que "os brasileiros já não querem o Lula" de volta.

Esta nova oportunidade para que Lula volte ao Palácio do Planalto resulta de uma decisão que apanhou de surpresa a sociedade brasileira, depois de um juiz do STF ter declarado que a Justiça Federal do Paraná é (era) incompetente para de pronunciar sobre os processos em que Lula estava envolvido.

Recorde-se que Sérgio Moro, o juiz que condenou Lula inicialmente, foi "apanhado" a trocar mensagens comprometedoras sobre o processo que tinha em mãos, levantando suspeitas pesadas de que estaria ao serviço da candidatura de Bolsonaro - de quem viria a ser ministro da Justiça - para libertar o actual Presidente de um concorrente de peso, e a quem as sondagens, sem excepção, davam a vitória eleitoral como garantida e por larga margem.

Todavia, ainda não está totalmente fechado este processo, porque, depois desta anulação das condenações, os processos vão ser vistos pela denominada primeira vara na Justiça Federal do Distrito Federal, que tem agora de se pronunciar sobre a legalidade dos veredictos.

E se se confirmar que Lula, agora com 75 anos, como, de resto, já está a ser avançado por alguma imprensa brasileira, vai voltar a candidatar-se, segundo as sondagens existentes, parte com folgada vantagem sobre Jair Bolsonaro, que teve um primeiro mandato polémico, especialmente pela forma como desvalorizou - tal como o antigo Presidente dos EUA, Donald Trump - o combate à Covid e a própria pandemia, mas igualmente em matéria económica e de segurança, cujas promessas e objectivos ficaram a larga distância das expectativas.

Quase certo é agora o recurso por parte do Procurador Geral, o que levou o PT a vir a público lembrar que ainda é muito cedo para celebrar porque são ainda vários os patamares de decisão que devem confirmar a total "liberdade" eleitoral de Lula da Silva.

O ex-Presidente, sublinhe-se, está fora do cárcere desde 2019 - foi detido em 2017 - depois de vários recursos às condenações a que foi sujeito de forma ilegal, como o indica o actual cenário.

Durante os seus dois mandatos, Lula da Silva ficou conhecido por ter conseguido tirar da pobreza extrema mais de 20 milhões de brasileiros através de programas sociais de larga envergadura, nomeadamente a "Bolsa Família", um das mais fortes componentes do objectivo "Fome Zero", a cobertura para um vasto conjunto de programas sociais federais de sua iniciativa.

Estes programas, e o seu sucesso, levaram o ex-Presidente dos EUA, Barack Obama, a dizer publicamente que Lula era o mais famoso Presidente em todo o mundo, demonstrando a sua simpatia pela sua acção enquanto líder do Brasil.

As condenações de Lula foram a abertura do caminho para a eleições de Jair Bolsonaro.