As eleições presidenciais em Cabo Verde voltaram a ser exemplares para o continente africano, com o vencedor, José Maria Neves, a garantir que vai dialogar com todos, e o grande derrotado, Carlos Veiga, a apelar a que o futuro passe no arquipélago por um pacto nacional para resolver os grandes problemas do país, como a persistente pobreza.

Estes dois antigos primeiros-ministros, que têm estado na linha da frente da política cabo-verdiana nas últimas três décadas, voltaram agora a defrontar-se, com vantagem para o candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) sobre o histórico dirigente do Movimento para a Democracia (MpD), mas com ambos a exaltarem a solidez da democracia no arquipélago, que ambos ajudaram a erguer.

E isso ficou claro logo que foram divulgados os resultados provisórios, onde José Maria Neves, com mais de 97% das mesas contabilizadas, tinha mais de 52% enquanto Carlos Veiga se ficava pelos 43%, tendo o derrotado assumido de imediato a derrota e o vencedor prometendo que a sua Presidência não vai excluir ninguém.

Citado pela Lusa, Neves veio dizer que se tratou "de uma grande vitória do povo de Cabo Verde" que foi o grande vencedor desta "jornada cívica" ao darem, nas ilhas e na diáspora, "um grande exemplo de civismo".

E, no mesmo momento, prometeu ser um "Presidente que une, que cuida e que protege" e "um Presidente de todas as cabo-verdianas e de todos os cabo-verdianos", apelando a que todos os órgãos de soberania "dêem as mãos", face aos desafios que Cabo Verde tem pela frente, nomeadamente a forte crise económica decorrente da pandemia de covid-19.

Esta vitória de José Maria Neves volta a colocar o histórico PAICV na linha da frente do poder em Cabo Verde, de onde esteve arredado nos últimos 10 anos, sendo que no Governo das ilhas o MpD viu renovado o seu mandato nas eleições legislativas que també ocorreram este ano.

No que diz respeito ao poder local, o MpD, também em eleições recentes, manteve a maioria dos municípios, contando com 14 dos 22 que constituem o arquipélago, o que permite afirmar que o poder executivo está com este partido enquanto a "magistratura de influência" é feita por um homem que vem da área ideológica do PAICV.

"Trata-se de uma enorme responsabilidade presidir à nação cabo-verdiana nestes tempos e recebo essa vitória com a grande humildade que sempre me caracterizou", disse.

"As cabo-verdianas e os cabo-verdianos podem contar comigo. Com toda a humildade, serenidade e enorme responsabilidade trabalharei para unir os cabo-verdianos, serei o Presidente de todos os cabo-verdianos, serei um árbitro imparcial, um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador de conflitos, um Presidente que irá colaborar com o Governo, com as autoridades locais e a sociedade civil", afirmou José Maria Neves.

Carlos Veiga apela à união das duas gerações num pacto nacional

O candidato a Presidente da República de Cabo Verde Carlos Veiga apelou no domingo à união das gerações que garantiram a independência e a democracia num pacto nacional para garantir o futuro do país

"É um imperativo de todos, quer das gerações que fizeram a independência [1975], quer das gerações que fizeram a democracia e instituíram as liberdades constitucionais [1991], que se unam num pacto nacional em nome de Cabo Verde", afirmou Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro (1991 a 2000), no discurso num hotel da Praia em que assumiu a derrota eleitoral e a vitória de José Maria Neves, como novo Presidente da República.

Carlos Veiga apelou a um "pacto nacional" em que todos possam "contribuir para erradicar a pobreza extrema" existente no país: "Vivemos em pleno século XXI, pleno de novas oportunidades e desafios que nos podem catapultar para um futuro mais próspero, mas não podemos deixar ninguém para trás".

"Faço por isso votos para que a ideia de união que advoguei nesta campanha se torne uma realidade entre os nossos órgãos de soberania", enfatizou o candidato, de 71 anos, que nesta candidatura contou com o apoio do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) e da União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID).

"A vontade do povo foi ouvida e a vontade do povo foi atendida. Quero por isso apresentar as minhas felicitações a José Maria Neves pela sua eleição como Presidente da República, a quem já telefonei a felicitar pessoalmente", afirmou ainda Carlos Veiga.

"Terminadas as eleições, é agora o tempo de todos, sem excepção, unirmos esforços na promoção do bem do país e da recuperação dos rendimentos das famílias. É tempo de interiorizarmos a convicção que a nossa história não depende de um, não depende de alguns, mas sim de todos nós", apontou.

Desde que é um país independente, Cabo Verde já teve quatro Presidentes, o histórico Aristides Pereira, durante o período de partido único, até 199o, depois Mascarenhas Monteiro até 2001, seguindo-se Pedro Pires, até 2011 e Jorge Carlos Fonseca, que termina agora o segundo mandato, sendo igualmente de assinalar que, também na Presidência os cabo-verdianos têm optado pela alternância de candidatos oriundos da esquerda e da direita.

Alias, como o sublinham amiúde as organizações internacionais e regionais, Cabo Verde é um dos países com melhor governação entre os 54 países africanos, com uma das democracias mais sólidas e com saltos pouco vistos em África no capitulo do desenvolvimento económico.

O arquipélago, em 126º no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é o melhor entre os países lusófonos e um dos melhor posicionados no continente.

Estes sucesso é especialmente sublinhado porque se trata de um exemplo de um país sem recursos naturais, com uma agricultura sem expressão, e sem números expressivos nas pescas - no turismo só nos últimos anos está conseguir dar o salto -, mas que tem obtido reconhecimento pela aposta na educação e na saúde e no registo de contínuos baixos índices de corrupção e elevados desempenhos na qualidade da governação.