Câmara dos Representantes dos EUA abre inquérito de destituição de Joe Biden

A Câmara dos Representantes norte-americana, com maioria Republicana, aprovou esta quarta-feira, 13 de Dezembro, a abertura formal de um inquérito de destituição do Presidente do país, Joe Biden. O inquérito quer averiguar se Biden beneficiou com negócios do filho no estrangeiro, mas, mesmo que a Câmara dos Representantes vote a favor da destituição, o Senado teria de votar a favor da sua condenação, com pelo menos dois terços dos votos, o que é praticamente impossível, pois os democratas têm maioria.