A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) vai defender junto das Nações Unidas o levantamento do embargo de armas contra a República Centro-Africana, imposto pela ONU em 2013.

A informação consta de um comunicado distribuído pelo Ministério das relações Exteriores, que avança que esta é uma das conclusões da XXI Sessão Ordinária da Conferência dos chefes de Estado e de Governo da CEEAC, que aconteceu esta segunda-feira em Kinshasa.

A República Centro Africana, cuja capital é Bangui, possui vastos recursos agrícolas, reservas de ouro e urânio, sendo as suas principais exportações diamantes, madeira, café e tabaco. Desde 2013 que o País vive uma guerra civil, depois de uma coligação de grupos rebeldes de maioria muçulmana - Séléka - ter tomado Bangui e derrubado o Presidente François Bozizé, acusado pelos rebeldes de não respeitar os diversos acordos de paz.

Segundo a ONU, cerca de 692.000 pessoas fugiram das suas casas por causa da violência.

Na reunião em Kinshasa, presidida pelo chefe de Estado da RDC e presidente em exercício da CEEAC, Félix-Antoine Tshisekedi, foi analisada a situação política e de segurança na região, sobretudo no leste da República Democrática do Congo (RDC), tendo sido aprovado um apelo à solidariedade dos países membros para aderirem ao Roteiro de Luanda referente à "cessação das hostilidades do grupo rebelde M23 e à sua retirada imediata das posições ocupadas" em território congolês, segundo o comunicado final.

No início da reunião foi feito um minuto de silêncio em memória do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, um dos fundadores da CEEAC, falecido no passado 08 de Julho em Barcelona, Espanha.

Em representação dos três países lusófonos que integram a CEEAC, participaram na reunião o Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorin Nguema Obiang, e o chefe da diplomacia de Angola, Téte António.

Fazem parte da CEEAC, além dos três países lusófonos e da RDC, o Burundi, Camarões, Chade, Gabão, República Centro-Africana, República do Congo e Ruanda.