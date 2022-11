O final do mês de Novembro está a der marcado por violentos protestos populares em várias cidades chinesas contra os severos confinamentos no âmbito da política oficial de Pequim "Covid-zero", embora as razões da corajosa saída às ruas já estejam a trespassar a fronteira do descontentamento com a reduzida mobilidade, como o demonstram os veementes pedidos de mudança de Governo, desde logo a remoção de Xi JInping do cargo de Presidente da China e do Partido Comunista Chinês, cargo para o qual foi eleito há cerca de um mês, para um terceiro e extraordinário mandato com recurso a alterações às leis fundamentais do país.

Os gritos contra Xi contra o Partido Comunista repetem-se em imagens que correm mundo nas televisões e jornais com correspondentes na China, para descontentamento do regime, como ficou claro com a detenção e agressão ao correspondente da CNN no país, deixando caminho livre para a memória dos episódios de 1989, na Praça Tiananmen, onde foram chamados os carros de combate para esmagar uma vaga de protestos, encabeçados por estudantes, que saiu à rua a exigir mudanças e mais liberdade políticas.

Desde esse mortífero Verão de 1989 - a revolta foi esmagada a 4 de Junho com o Exército nas ruas - que não se viam protestos desta dimensão na China, mas, apesar de abordagens várias a esta situação, alguns analistas dizem ser ainda muito cedo para se perceber se são os confinamentos que motivaram a saída à rua ou se foram apenas a justificação para libertar uma revolta política contida durante anos a fio contra o regime.

Certo parece ser que a maior parte dos slogans gritados nas ruas apontam para um descontentamento com a política fortemente restritiva de "Covid-zero", que está ma génese de um crescente desemprego, quando no resto do mundo a abordagem a este problema tem sido menos abrasivo e de maior liberdade de movimentos, não compreendendo a população o porquê de o Governo de Xi Jinping insistir de forma tão incisiva nesta procura de um cenário de zero casos da infecção provocada pelo Sars CoV-2.

Estes protestos estão a ser mais efusivos em cidades como Xangai e Pequim, alastrando igualmente a outras regiões, como, segundo a CNN Int., a Urumqi, a capital de Xianjiang, onde já terão morrido dezenas de pessoas.