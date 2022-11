As autoridades chinesas estão em plena força e com meios reforçados a procurar casa a casa, posto de trabalho em posto de trabalho, universidade em universidade todos aqueles que são identificados como tendo estado nas ruas a integrar os protestos mais violentos contra as medidas no âmbito da política de "Covid zero" que estão a marcar estes dias na China.

Com recurso ao sistema de vigilância que cobre todos os recantos de todas as cidades chinesas, que inclui camaras de vídeo, controlo facial, barreiras policiais, sistema de controlo nos transportes públicos, etc, a polícia das grandes cidades chinesas está a recolher dados e a conseguir chegar aos manifestantes, como relatam os media internacionais com repórteres no país.

Foi há cerca de uma semana que começaram os primeiros protestos de rua em cidades como Pequim e Xangai, entre outras, contra as medidas severas de confinamento para que seja perseguida a política de "Covid zero" que visa fazre da China um país sem quaisquer casos de infecção por Sars CoV-2.

Depois de um breve intervalo de 48 horas, onde se chegou a pensar que as forças policiais tinham a situação controlada, já nesta terça-feira, os protestos voltaram a fazer-se sentir, desta feita com centenas de jovens a atirar pedras contra as forças de segurança da cidade de Cantão (Guangzhou, a maior cidade do sul da China, fazendo com que as televisões de todo o mundo voltassem a ter este como um dos temas de abertura.

Isto, porque a China, país governado pelo Partido Comunista, num regime fechado à democracia partidária, mas com uma alargada liberdade económica e social, embora sob uma restrita vigilância de todos os cidadãos pelo sistema "big brother" instalado ao longo das últimas décadas, está igualmente na mira da máquina de propaganda ocidental devido à crescente fricção política, económica e militar entre Pequim e Washington, com epicentro dividido pela crise no Estreito de Taiwan, a ilha rebelde apoiada pelos EUA e reivindicada pela China, e na questão da guerra na Ucrânia, onde os Estados Unidos exigem ao Governo de Xi Jinping um distanciamento dos interesses de Moscovo.

Isso mesmo ficou claro quando o porta-voz para a Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse aos jornalistas que o Presidente Joe Biden estava a seguir de muito perto a situação na China, deixando claro que os EUA "apoiam o direito à manifestação pacífica" em todo o mundo e o que se passa na segunda maior economia do mudo, e o principal desafiador do poder global hegemónico de Washington, não é diferente.

Esta foi a forma como os EUA abordaram o contexto de revolta popular na China contra as políticas draconianas de combate à Covid-19, não saindo da questão do direito ao protesto pacífico, embora não escondendo o regozijo da Casa Branca com esta situação, mas não sem que tenha ficado bem nítida a diferença de tom da Administração de Joe Biden perante este problema na China e os protestos no Irão, no rasto da morte, às mãos da polícia dos costumes de uma jovem, Mahsa Amini, em Setembro, e que já provocaram mais de 350 mortos, sobre os quais, como recorda a Reuters, Washington aproveitou para incentivar e incendiar ainda mais os ânimos afirmando que apoiaria uma mudança de regime em Teerão.

Localmente, depois de, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo de Pequim ter defendido de forma clara e intransigente a forma como estava a ser controlada a perturbação social, criticando todas as intromissões externas nos assuntos nacionais, Pequim anunciou, já nas últimas horas de terça-feira, 29, que vão ser aliviadas as medidas fortemente restritivas aplicadas no âmbito da política de "Covid zero".

Protestos em Cantão

Os vídeos, como descreve a Lusa, mostram manifestantes a arremessar garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança, que surgem a marchar em fileiras, protegidos por escudos antimotim transparentes.

As cenas foram registadas no distrito de Haizhu, que foi alvo nas últimas semanas de confrontos violentos entre grupos de trabalhadores migrantes, oriundos de zonas rurais pobres, e as forças de segurança. O distrito está sob um bloqueio altamente restritivo há várias semanas, no âmbito da estratégia de `zero casos` de covid-19 vigente na China.

Um outro vídeo mostra dezenas de indivíduos algemados a serem detidos pela polícia.

A China aumentou a presença policial nas principais cidades, na sequência de manifestações que ocorreram no último fim de semana contra as medidas altamente restritivas de prevenção contra a covid-19.

As manifestações foram suscitadas por um incêndio mortal, num prédio na cidade de Urumqi, no noroeste do país. Os manifestantes disseram que os bloqueios no bairro, no âmbito das medidas de prevenção epidémica, atrasaram o acesso do camião dos bombeiros. Os moradores também não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava bloqueada.

No entanto, os protestos, numa escala inédita no país desde as manifestações pró-democracia de 1989, são apenas o culminar de meses de crescente descontentamento popular.

Ao abrigo da política de `zero casos`, a China impõe o bloqueio de bairros ou cidades inteiras, a realização constante de testes em massa e o isolamento de todos os casos positivos e respectivos contactos directos em instalações designadas, muitas vezes em condições degradantes.

No distrito de Haizhu, em Cantão, vivem mais de 1,8 milhão de pessoas. No início de novembro, os manifestantes de um bairro tinham já derrubado um veículo da polícia e as barreiras colocadas em torno das suas áreas de residência, levando à intervenção da polícia de choque.

Desde 1989 que não se viam protestos tão acesos

Alguns analistas defendem que desde os protestos de Tiananmen, em 1989 - liderava o país o ex-presidente, Jiang Zemin, cuja morte, aos 96 anos, foi hoje, terça-feira, 30, anunciada por Pequim - onde oficialmente morreram dezenas de pessoas mas fontes de organizações internacionais apontam para milhares de mortos e detenções, não se via tanto descontentamento nas ruas das grandes cidades chinesas como nos últimos três dias, por causa das restrições devido à política chinesa de "Covid-zero"... mas a linha que separa a recusa dos confinamentos à luta contra o regime comunista de Xi Jinping é cada vez mais estreita.

O final do mês de Novembro está a der marcado por violentos protestos populares em várias cidades chinesas contra os severos confinamentos no âmbito da política oficial de Pequim "Covid-zero", embora as razões da corajosa saída às ruas já estejam a trespassar a fronteira do descontentamento com a reduzida mobilidade, como o demonstram os veementes pedidos de mudança de Governo, desde logo a remoção de Xi JInping do cargo de Presidente da China e do Partido Comunista Chinês, cargo para o qual foi eleito há cerca de um mês, para um terceiro e extraordinário mandato com recurso a alterações às leis fundamentais do país.

Os gritos contra Xi contra o Partido Comunista repetem-se em imagens que correm mundo nas televisões e jornais com correspondentes na China, para descontentamento do regime, como ficou claro com a detenção, há dias, e agressão ao correspondente da BBC no país, deixando caminho livre para a memória dos episódios de 1989, na Praça Tiananmen, onde foram chamados os carros de combate para esmagar uma vaga de protestos, encabeçados por estudantes, que saiu à rua a exigir mudanças e mais liberdade políticas.

Desde esse mortífero Verão de 1989 - a revolta foi esmagada a 4 de Junho com o Exército nas ruas - que não se viam protestos desta dimensão na China, mas, apesar de abordagens várias a esta situação, alguns analistas dizem ser ainda muito cedo para se perceber se são os confinamentos que motivaram a saída à rua ou se foram apenas a justificação para libertar uma revolta política contida durante anos a fio contra o regime.

Certo parece ser que a maior parte dos slogans gritados nas ruas apontam para um descontentamento com a política fortemente restritiva de "Covid-zero", que está ma génese de um crescente desemprego, quando no resto do mundo a abordagem a este problema tem sido menos abrasivo e de maior liberdade de movimentos, não compreendendo a população o porquê de o Governo de Xi Jinping insistir de forma tão incisiva nesta procura de um cenário de zero casos da infecção provocada pelo Sars CoV-2.