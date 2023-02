O Presidente da República, João Lourenço, designado campeão da União Africana (UA) para a Paz e Reconciliação Nacional, disse, em Addis-Abeba, na Etiópia, durante a cimeira da UA, que Angola está preocupada com "o facto de África continuar a viver uma grave crise económica e social, agravada pela pandemia da Covid-19 e pelos efeitos dos conflitos políticos, da intolerância religiosa, étnica e cultural, e da fragilização das instituições do Estado", defendendo medidas concretas, como a operacionalização de uma força de reacção rápida para combater a insegurança no continente.

"Nesta última década, agravou-se a instabilidade em África em resultado da intensificação das acções terroristas, do extremismo violento e das mudanças inconstitucionais de governos democraticamente eleitos, resultantes muitas vezes da não-aceitação dos resultados saídos das urnas por parte de alguns concorrentes", descreveu João Lourenço, no seu discurso, na 36ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA).

"As ameaças de instabilidade decorrentes destas tendências sócio-económicas deveriam requerer iniciativas políticas pragmáticas no quadro das perspectivas da paz e segurança do continente para 2023", observou João Lourenço

Entre as medidas concretas, João Lourenço referiu a "plena operacionalização da Força Africana em Estado de Alerta, saída da 14ª Sessão Extraordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo sobre o Silenciar das Armas", em Janeiro deste ano.

Esta força "teria, entre outras, a missão de intervir nos momentos e situações críticas que atentassem contra a estabilidade e segurança de países, regiões e do conjunto do nosso continente, no quadro da arquitetura de paz e de segurança de África", segundo o presidente angolano.

Segundo João Lourenço, é ainda necessário um "reforço do trabalho de coordenação que vem sendo desenvolvido entre a União Africana, as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais, tendentes à implementação e gestão de operações de apoio à paz", de que é exemplo o recente destacamento da Força Regional da Comunidade da África Oriental para a República Democrática do Congo, ou da Força Conjunta em Estado de Alerta da África Austral para "apoiar Moçambique no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado".

Para estas operações é preciso"um financiamento adequado e sustentável às actividades de paz e segurança, para que as forças em operações de apoio à paz consigam desenvolver a sua acção sem dificuldades, pelo que deve ser pertinente a cabal operacionalização do Fundo de Paz da União Africana e do Mecanismo de Reserva de Crise".

Estas soluções financeiras, segundo o Chefe de Estado angolano, permitirão reduzir "a dependência externa do bloco africano em matéria de segurança e manutenção da paz, abrindo caminho à aplicação de soluções africanas para os conflitos no continente".

O líder angolano defendeu ainda "formas de governação em África cada vez mais participativas, inclusivas e que sejam genuínas, de modo a reforçar a confiança nas instituições e contribuir para a promoção de uma cultura africana de paz, e de respeito pelos princípios dos direitos humanos".

"Se houver um real engajamento de cada um dos nossos Estados, países, governos e populações do nosso continente, a tarefa da paz poderá ser realizada com êxito", disse João Lourenço.