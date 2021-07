A directora da Organização Mundial de Saúde (OMS - África), Matshidiso Moeti, disse hoje que o continente precisa de 820 milhões de doses para conseguir chegar à meta de 30% da sua população, cerca de 1,2 milhões de pessoas, vacinada com as duas doses.

Apesar de um ligeiro abrandamento da 3ª vaga da pandemia em África registado nas últimas duas semanas, Matshidiso Moeti advertiu que a situação continua a exigir uma elevada atenção aos focos de dispersão da pandemia, como o foram, por exemplo, as celebrações do fim do Ramadão, onde milhões de muçulmanos festejaram o fim do jejum religioso.

Face a este cenário de preocupação prolongada, a responsável pela OMS-África lançou, como se pode ler na sua intervenção públicada no site oficial da OMS-África, um apelo para que mais vacinas cheguem ao continente onde ainda são precisas 820 milhões de doses para garantir uma vacinação completa - duas doses, ou uma, no caso da produzida pela J&J - a 30 por cento da população africana, 1,2 mil milhões em 54 países, até ao final do ano.

Isto, quando na Europa, essa taxa já ultrapassa actualmente os 50 por cento e nalguns países os 70%, ou nos EUA, onde os números são semelhantes, como, de resto, o são na generalidade dos países mais desenvolvidos, onde muitos começaram a vacinar crianças quando nos países menos desenvolvidos se somam situações onde nem sequer o pessoal hospitalar está ainda devidsamente imunizado.

Mas os indicadores não são maus, visto que, como explicou Matshidiso Moeti, no mês de junho chegaram apenas 245 mil doses a seis países africanos e em Julho esse volume cresceu para 3,8 milhões em 13 países, através do mecanismo da Covax.

E, até Setembro, este mecanismo, participado pela OMS e outras organizações, públicas e privadas, que visa facilitar o acesso à imunização nos países em desenvolvimento, tem em cima da mesa o compromisso de fazer chegar 60 milhões a 49 países africanos.

Mas o objectivo da OMS-África passa por garantir, até ao final do ano, 700 milhões para levar pelo menos uma dose a 30% da população e as já referidas 820 milhões para conseguir a imunização completa a essa mesma percentagem da população.