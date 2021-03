O surgimento de novas variantes, sendo as mais conhecidas a nigeriana e a sul-africana, geraram uma 2ª vaga da pandemia da Covid-19 no continente afrciano mais severa, com mais mortes e mais casos graves, de acordo com um estudo divulgado pela publicação científica The Lancet.

Este estudo trouxe à luz do dia os resultados da 2ª vaga da infecção gerada pelo Sars CoV-2 marcada por mais 30% de casos diárias da doença, delimitando esta no tempo entre Outubro e Dezembro do ano passado, sendo a comparação com a 1ª vaga que ocorreu em meados de 2020.

A análise divulgada pela revista britânica The Lancet, uma das mais antigas no sector e que recentemente esteve no centro das atenções ao garantir, através de um estudo alargado, que a vacina russa Sputnik V é segura e eficaz no combate à Covid-19, incide sobre o período que vai de Fevereiro a Dezembro de 2020 e abrange os 55 países africanos que englobam perto de 1,3 mil milhões de habitantes.

Nesta publicação é feito um elogio à forma rápida como os Estados africanos reagiram de forma resoluta ao avanço da pandemia, limitando os efeitos da 1ª vaga, mas sublinhando igualmente que ocorreu uma diluição dessa vigilância e uma desmobilização quanto à aplicação das medidas de contenção da pandemia.

Novos surtos no período em causa são, segundo este estudo, resultado de novas variantes do Sars CoV-2, pelo menos parcialmente, considerando que estas são variações do vírus com maior transmissibilidade.