Covid-19: Mundo com os olhos postos na Índia que soma 18,3 milhões de infectados e 200 mil mortos e é "incubadora perfeita" para mutações do vírus

A Índia voltou a registar um recorde mundial de infecções, com 379.257 casos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país acumulou 204.832 óbitos e mais de 18,3 milhões de infecções, sendo o segundo país do mundo com mais casos, atrás dos Estados Unidos, e o quarto com mais óbitos, depois dos EUA, Brasil e México, mas a "alta densidade populacional da Índia é uma incubadora perfeita para este vírus experimentar mutações", como afirmou à BBC Ravi Gupta, professor de microbiologia clínica da Universidade de Cambridge.