Os países mais pobres, que já estavam no fim da linha do acesso às vacinas contra a Covid-19, vão ter de ficar ainda mais para trás devido a problemas nas fábricas da Índia e da Coreia do Sul que fornecem as vacinas ao sistema das Nações Unidas (Covax).

O programa Covax, criado no âmbito do ONU (OMS/UNICEF), com o apoio de privados e da Gavi (Aliança para as Vacinas), está na linha da frente na abertura de canais que facilitam o acesso às vacinas por países pobres e sem capacidade de competir no mercado global pelas suas "doses", mas problemas no fabrico das vacinas da AstraZeneca/Oxford na Índia e na Coreia do Sul estão a gerar problemas inesperados na sua distribuição-

Enquanto na Coreia do Sul são problemas técnicos que estão por detrás destes atrasos, na Índia, o maior produtor mundial de vacinas, a questão passa por restrições à exportação impostas pelo Governo face a um alarmante aumento de casos nos últimos dias, chegando na quarta-feira a 53 mil casos em apenas 24 horas, depois de ter sido descoberta uma nova variante no país.

Os especialistas admitem que pelo menos 90 milhões de vacinas do consórcio AstraZeneca/Oxford vão deixar de chegar, como estava previsto, a alguns dos países menos favorecidos, enquanto entre os mais ricos começam a surgir sinais de uma mais agressiva batalha pelo acesso às vacinas, com a União Europeia a impedir, esta semana, a exportação de 29 milhões de doses a partir de uma fábrica em Itália para o Reino Unido.

Recorde-se que Angola foi um dos países africanos beneficiados por este sistema Covax, tendo recebido já 624 mil doses, estado a aguardar novas remessas. Os países apontados como estando a ser directamente prejudicados são o Sudão do Sul e as Maurícias, o Iraque e, entre outros, o Iémen.