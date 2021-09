O que se conseguiu nas últimas duas décadas de combate a doenças como a malária, a tuberculose e o Sida/HIV pode ter sido reduzido de forma substancial ao longo de 2020 por causa do desvio de meios e verbas para lidar com a Covid-19 e a destruição de capacidade instalada para ocorrer à urgência global de controlar a expansão do Sars CoV-2.

O alerta surge num relatório agora divulgado pelo Fundo Global de Luta contra estas doenças, onde esta organização sublinha que houve um retrocesso dramático no que se tinha conseguido em 20 anos, desde que este foi criado em 2002.

O Fundo Global é um organismo internacional que visa reunir fundos para apoiar a luta contra o HIV/Sida, tuberculose e malária como ferramenta de construção de condições para os objectivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU, que conta desde o início com a Fundação Bill & Melinda Gates como um dos principais doadores.

Peter Sands, citado pela AFP, sublinha que 2022 estava previsto ser o ano da comemoração dos 20 anos do Fundo com ênfase para os sucessos das duas décadas de existência mas o ano de 2020 "forçou a que tivesse de ser escolhido outro foco", porque o que se temia, um impacto devastador no esforço feito pelo surgimento da Covid-19, "acabou por se confirmar".

"Esse impacto foi devastador. Pela primeira vez em 20 anos estamos a assistir a um retrocesso nos pontos fundamentais da nossa acção", disse, explicando que isso advém de menos testes e do colapso de muitos serviços de prevenção destas endemias.

Se no que diz respeito ao HIV, o número de testes decaiu 22% e no que toca ao tratamento e acções de prevenção, essa queda foi de 11%, mas onde o impacto foi "catastrófico" foi no combate à tuberculose, onde os tratamentos, onde o Fundo actua, caíram 19% no que concerne ao tratamento por resistências aos medicamentos, tendo chegado aos 37% na área do tratamento à extensiva resistência aos medicamentos.

O impacto no combate à malária, que é a principal causa de morte em Angola e no mundo, foi, segundo Peter Sands, menos grave, devido ao papel dos trabalhadores da saúde locais.