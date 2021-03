A vacina da AstraZeneca/Oxford, a única que está a ser administrada em Angola até ao momento - chegaram ao País 624 mil doses - está suspensa em pelo menos 21 países devido a alegados efeitos colaterais indesejados, mas as razões por detrás destas decisões não têm bases científicas claras, advertem especialistas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), que aconselha a toma da vacina até que sejam feitos estudos mais profundos, vai, com o seu grupo de peritos, analisar hoje as razões que estão por detrás da descontinuidade das campanhas de vacinação com a vacina da AstraZeneca.

Segundo justificam os países onde essa suspensão já sucedeu, desde logo os do norte da Europa, onde esta vaga teve início, poderá existir uma relação entre a inoculação com esta vacina e episódios de trombose.

Porém, alguns especialistas já condenaram este "vendaval" de suspensões da vacina britânica-sueca por não existir uma relação causal verificada, e, do ponto de vista estatístico, o número de casos de trombose não serem considerados anormais, ocorrendo em igual número naturalmente com ou sem vacina.

Andrew Pollard, director da equipa da Oxford que ajudou na criação desta vacina, veio garantir a inexistência de qualquer ligação entre estes casos e a toma da vacina ou ainda a presidente da Sociedade Portuguesa de Imunologia, Margarida Saraiva, que considera tratar-se de um "evento raro" considerando que o surgimento de coágulos tem uma "proporção muito baixa", ou seja, "cerca de 40 casos em cerca de 17 milhões de pessoas vacinadas".

Todavia, os governos de pelo menos 12 países - todos os dias surgem novos, sendo Portugal o último a fazê-lo - optaram pela suspensão preventiva porque as implicações políticas podem ser relevantes em caso de ligação entre uma eventual fatalidade e a toma recente da vacina, mesmo que esse cenário seja apenas coincidência.

E é por isso que esta reunião de emergência de peritos da OMS para analisar este assunto surge com grande relevo porque em alguns países há mais de um milhão de pessoas vacinadas com esta droga da AStraZeneca/Oxford.

Pelo meio já foram avançadas teorias menos ortodoxas sobre esta avalanche de suspensões na sua utilização relacionadas com o facto de se tratar de uma vacina barata - a mais barata de todas as que estão em utilização - e em uso nos países mais empobrecidos no âmbito da iniciativa Covax (ONU + parceiros internacionais), aquela que permitiu a sua chegada a Angola e também a um grande número de países africanos.

Esta vacina tem ainda a particularidade de ser a menos exigente em questões técnicas, porque pode ser conservada a temperaturas normais, enquanto as "concorrentes" da Pfizer e da Moderna, porque utilizam outros métodos na sua criação - o denominado RNA Mensageiro, que não recorre a partes inactivas do vírus - exigem temperaturas de 70 graus negativos para se manterem eficazes.

Todavia, mesmo o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, já veio a terreiro admitir que mesmo não existindo uma relação causal provada entre a vacina e os casos de trombose, é importante estudar todas as possibilidades desde que existam suspeitas.

Para isso, o comité de peritos da OMS para a segurança das vacinas já iniciou conversações com alguns organismos internacionais, como a Agência da União Europeia do Medicamento (EMA).

Para já, o que é certo é que a EMA é uma das instituições que já asseverou não existir qualquer prova de uma relação entre a toma da vacina e o surgimento de coágulos no sangue que geram as referidas tromboses, sublinhando que, para já, os efeitos positivos da vacinação com este medicamento superam em larga medida os riscos eventuais e a pr+opria OMS tem mantido uma posição semelhante.

Em sua defesa, a AstraZeneca, farmacêutica sueca, e a Universidade de Oxford, britânica, já reagiram a toda esta polémica sugerindo a não existência de provas quanto aos referidos alegados efeitos secundários.