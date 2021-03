Angolanos residentes no estrangeiro vão poder exercer o direito de voto nas próximas eleições gerais de 2022. A proposta de Lei de Revisão da Constituição da República foi apreciada pelo Conselho de Ministros na terça-feira, 02 de Março, e remetida à Assembleia Nacional no mesmo dia para a aprovação. No dia 23 de Novembro de 2018, durante uma visita de Estado a Portugal, o Presidente da República, João Lourenço, manteve encontro no Hotel Intercontinental, em Lisboa, com 350 cidadãos que representavam a comunidade angolana residente em Portugal. Estava na sala e recordo-me de que a questão do voto na diáspora e a eleição de representantes das comunidades angolanas no exterior na Assembleia Nacional foram das questões que mais mereceram destaque no encontro.