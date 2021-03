As relações entre os Estados Unidos da América e a Rússia podem estar, de novo, à beira do colapso, depois de, já hoje, quarta-feira, o Presidente Joe Biden ter acusado o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de ser "um assassino".

As relações entre Biden e Putin, já se sabia, não são iguais às que o seu antecessor, Donald Trump mantinha com o chefe do Kremlin, e isso ficou claro quando o Presidente dos EUA voltou a acusar, logo após ter sido eleito, a Rússia de tentativa de influenciar as eleições norte-americanas.

Esta acusação foi feita durante uma entrevista televisiva onde Biden acrescentou que Putin vai "pagar as consequências" da tentativa de manipulação das eleições no seu país.

Depois da acusação de Biden, como a Lusa recorda, Moscovo reagiu à entrevista de Biden e à acusação de Putin ser um assassino, considerando as palavras do Presidente dos EUA "um ataque" contra a Rússia.

"É histeria devido à impotência. Putin é o nosso Presidente. E um ataque contra ele é um ataque contra o nosso país", escreveu Viatheeslav Volodine, presidente da câmara baixa do Parlamento russo, na sua conta da rede social Telegram.

"Com as suas declarações, Biden insultou os cidadãos do nosso país", acrescentou Volodine, que já foi o número dois do Governo russo entre 2011 e 2016.

O Kremlin também já rejeitou as acusações dos serviços de informações norte-americanos, sobre a interferência nas eleições presidenciais, considerando-as um pretexto para incentivas novas sanções económicas contra a Rússia.

Na referida entrevista, Joe Biden, quando questionado se achava que Putin era um assassino, a sua resposta foi: "Sim, acho que sim".

Isto aconteceu no dia em que um relatório dos serviços de informações norte-americanos revelou que Putin deu instruções para prejudicar Biden na sua candidatura à Casa Branca, em Novembro passado, o Presidente norte-americano preveniu o líder russo de que "em breve pagará um preço" pelas suas acções.

"Tivemos uma longa conversa, ele e eu. Conheço-o bem", disse Biden, durante a entrevista televisiva onde se mostrou empenhado em demonstrar mais firmeza perante o Kremlin do que o seu antecessor, Donald Trump.

"No início da conversa eu disse-lhe: Eu conheço-o e o senhor conhece-me. Mas, se eu chegar à conclusão de que fez isso, prepare-se", relatou Biden, segundo a Lusa, referindo-se à conversa telefónica que manteve com o Presidente russo, dias depois de ter chegado à Casa Branca, em que falaram sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas.