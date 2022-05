António Guterres deu como exemplo desta tempestade perfeita o aumento generalizado dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes, que vão gerar fortes disrupções nos sistemas de abastecimento em África, mas também noutras partes do mundo em desenvolvimento.

Depois de um período de dois anos e meio debaixo de uma crise histórica devido à pandemia da Covid-19, juntou-se a esta a guerra na Ucrânia, que envolve também a Rússia, como pais invasor.

Isto, que quer dizer que os dois maiores produtores de cereais do mundo e de fertilizantes, a que se junta a Bielorrússia, estão a reduzir drasticamente as exportações de trigo, cevada e girassol, provocando sérias dificuldades no acesso a alimentos e gerou, ao mesmo tempo, uma repentina inflação que levou os combustíveis a preços nunca vistos.

A isso não é indiferente o facto de a Rússia acumular com a condição de grande produtor de cereais a de grande produtor/exportador de crude, estando sob pesadas sanções económicas impostas pela União Europeia e os EUA.

Este conjunto de factores, adverte Guterres, leva a que os Governos dos países africanos menos capazes economicamente, enfrentam cada vez maiores dificuldades em alimentar os seus povos e, ao mesmo tempo, fazer os investimentos urgentes nas áreas sociais como a saúde e a educação.

O chefe da ONU disse, apesar de tudo, que África tem pela frente um futuro que só pode ser brilhante devido à sua juventude, que garante uma plataforma sólida para as políticas de desenvolvimento, até ao avanço incontornável da zona de comércio livre continental que espera vir a revelar-se um motor extra para o crescimento económico e o desenvolvimento do continente.

Estas palavras de António Guterres foram ditas a propósito do Dia de África, que se comemora deste 1963, com a fundação da actual União Africana, então Organização da Unidade Africana (OUA), e esse ano tem por tema, apropriadamente, as questões em torno da malnutrição e da insegurança alimentar, como, por exemplo, as alterações climáticas, por determinação da União Africana.