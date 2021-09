O general que lidera a equipa de chefes militares do Pentagono, Mark Milley, vai ser ouvido esta terça-feira no Congresso dos Estados Unidos para confirmar ou desmentir alegações publicadas num livro recente sobre a sua "insubordinação" para evitar que o ex-Presidente Donald Trump desse início a uma guerra com a China como diversão para a sua derrota eleitoral.

No livro escrito pelos jornalistas do Washington Post Bod Woodward e Robert Costa, Peril-Perigo, é descrita a acção do general Milley onde este terá ligado pelo menos por duas vezes para as chefias militares chinesas no sentido de lhes garantir que os EUA não iriam atacar de surpresa a China e que Pequim seria alertada para uma situação em que Trump tivesse ordenado um ataque.

A confirmar-se esta informação do livro co-escrito por Woodward, um dos jornalistas que esteve na génese do escândalo do Watergate, que levou à demissão do Presidente Richard Nixon, na década de 1970, estar-se-á perante um acto de insubordinação, pelo menos é isso que os media norte-americanos estão a avançar que será agressivamente tentado pelos membros republicanos da comissão do Congresso que se dedica aos assuntos militares.

Esta é a mais quente audiência a um general de topo na hierarquia militar da maior potência militar do mundo em várias décadas, até porque, ainda segundo o livro dos jornalistas do Washington Post, o general Milley terá ordenado aos restantes generais que integravam o gabinete de guerra do Pentagono para o alertarem para qualquer tentativa de Trump em ordenar o lançamento de um ataque nuclear.

Esta situação é ainda mais grave porque o líder deste gabinete de guerra não está directamente ligado à cadeia de comando operacional.

No confronto no Congresso, o general Milley vai estar frente a frente com congressistas Senadores que exigem a sua demissão desde que o livro foi publicado, esperando-se, por isso, uma inquirição agressiva e sem tréguas.

Ao seu lado vão estar os membros democratas que entendem que a acção de Milley pode ter salvo os EUA de um acto tresloucado do desequilibrado Presidente Trump, num momento em que lidava com a derrota eleitoral e acusava tudo e todos de terem estado por detrás do esquema que lhe "roubou" a reeleição.

Esta comissão vai ainda inquirir Milley e outros generais sobre a recente e caótica saída dos EUA do Afeganistão após duas décadas de presença contínua naquele país agora tomado pelos radicais islâmicos taliban.