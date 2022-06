A cidade de Tulsa, Oklahoma, foi palco de um tiroteio num hospital onde foram confirmados quatro mortos e vários feridos, protagonizado por apenas um atirador, tendo este episódio trágico especial importância por acontecer uma semana depois da morte de 19 crianças e duas professoras, numa escola do Texas, que indignou os EUA e o Presidente Joe Biden, estando este fortemente pressionado para tomar medidas contra a venda livre de armas no país onde todos os anos morrem milhares de pessoas em tiroteios em espaços públicos.

O autor dos disparos é, segundo a polícia de Tulsa, um homem de 35 a 40 anos, que entrou na unidade hospitalar com uma espingarda automática e uma pistola, disparando indiscriminadamente.

As motivações do indivíduo, que se suicidou após a chegada da polícia ao local, não foram de imediato tornadas públicas.

A polícia explicou que este tiroteio, quando o país ainda tem bem presente na memória o tiroteio na escola de Uvalde, no Texas, onde um jovem de 18 anos provocou um dos mais graves tiroteios em massa numa escola em décadas, provocou um caos total nos vários pisos do edifício.

Depois de críticas severas à polícia de Uvalde pela forma como não actuou de modo a impedir o atirador de matar mais crianças, deixando o tempo passar e, com ele, aumentar o número de vítimas, desta feita, segundo um porta-voz das autoridades policiais, os agentes entraram rapidamente no hospital para neutralizar o atirador.

Com mais este episódio de um tiroteio em massa com elevado número de vítimas, recorde-se que o episódio trágico de Uvalde fora já precedido, por pouco mais de uma semana, por outro, em Buffalo, Nova Iorque, onde um atirador entrou numa loja de bairro e matou oito pessoas de forma aleatória, o Presidente Joe Biden está, mais que nunca, pressionado para agir de forma a levar a que o Congresso permita alterar a lei das armas.

A travar esse processo estão pelo menos 50 congressistas, Senadores, que fazem lobby em defesa da liberdade de uso e porte de arma, como determina a 2ª Emenda da Constituição dos EUA, de 1791, que impede quaisquer restrições nesse sentido.

Apesar de se tratar de uma lei datada e elaborada num contexto histórico que, à luz dos dias de hoje, é visivelmente obsoleta e perigosa, os puristas da Constituição, que servem lobbys poderosos ligados ao negócio das armas de fogo e aos interesses da tentacular Associação Nacional das Armas (NRA, sigla em inglês), fazem um cordão no Congresso que se tem mostrado intransponível, obrigando ao recuo de todas as iniciativas presidenciais para limitar o uso de armas.

Actualmente, na totalidade dos estados dos EUA é permitida a venda livre de armas, sendo que apenas num punhado dos 51 governos locais, é exigido o preenchimento de um formulário com questão simples, não havendo a necessidade de preencher outro requisito que não seja ter 18 anos.

Os estudos existentes apontam para que nos EUA, o país do mundo, destacado, com mais episódios destes, existam pelo menos duas armas em cada família.

Apos Uvalde...

...Joe Biden, a 25 de Maio, voltou a reafirmar que é chegado o tempo de "transformar esta dor em acção", admitindo que esperava não ter de lidar com estes massacres na sua Presidência, mas constatou com dureza que assim não foi e estes crimes sucedem-se diariamente, "mais vezes que dias tem o ano", sem que pareça ser possível mudar algo de fundo no panorama norte-americano onde, na maioria dos estados, nem sequer é proibido menores, adolescentes de 11 ou 12 anos, pegarem em armas e estas poderem ser compradas sem qualquer restrição a partir dos 18 anos, independentemente do estado de saúde mental do indivíduo que as adquire.

Tudo, porque a Constituição, especialmente o seu famoso Second Amendment - Segunda Emenda, de 1791, referente aos Direitos sobre posse e uso de armas de fogo, que diz claramente que o direito ao uso e porte de arma não pode ser cerceado aos cidadãos, o que é fortemente criticado pelos movimentos anti-armas que sublinham tratar-se de uma norma constitucional criada para um determinado período histórico onde os Estados Unidos tinham procedido à sua Declaração de Independência há apenas 15 anos, a 4 de Julho de 1776, subsistindo ainda um cenário de fricção política e social e ainda estava em curso a famosa conquista do Oeste, cujas histórias deram o mote à maior parte dos westerns, os filmes de "índios e cobóis".

Joe Biden, que acabara de voltar da Ásia, questiona-se: "Quando, em nome de Deus, quando vamos confrontar o lobby das armas?!". E acrescentava: "Porque é que nós continuamos a viver com estas carnificinas? Porque é que deixamos isto continuar a suceder!?".

Esta é a pergunta que soa há mais tempo na sociedade norte-americana e para a qual não parece que possa surgir, num cureto espaço de tempo, uma resposta.

Momentos depois a vice-Presidente, Kamala Harris, que veio dizer que é preciso "coragem para agir" de forma a garantir que "isto nunca mais acontece", mas já o mesmo tinha sido dito quando há pouco mais de uma semana, a 17 de Maio, em Buffalo, Nova Iorque, 10 pessoas, na maioria negros, foram mortas num tiroteio que teve lugar dentro de um supermercado, por autoria de um supremacista/racista branco.

E a razão para que estes acontecimentos trágicos se sucedam foi explicada também pouco depois pelo senador Republicano, Ted Cruz, um dos mais acérrimos defensores do uso e porte de armas, e dos políticos norte-americanos mais próximos dos criminosos lobbys de defesa do negócio das armas, que, batendo na mesma tecla de sempre, veio dizer que não é a venda livre de armas que mata pessoas, é a falta de eficácia policial na perseguição e antecipação a estes actos.

Este senador pediu mesmo que a polícia seja mais pró-activa na detecção dos doentes mentais no momento em que estes se preparam para adquirir armas, prendendo-os de imediato, ignorando que o diagnóstico de perturbações mentais é da responsabilidade de médicos especializados e não de vendedores de armas em supermercados ou mesmo de polícias de giro.

Registo histórico

Entre 1982 e 2022 ocorrem 128 assassínios em massa co dezenas de mortos, sendo 68 destes perpetrados por indivíduos de raça branca, afro-americanos 21 e latinos 10.

Os três mais mortíferos ocorreram em Las Vegas, em 2017, durante um concerto musical, com 58 mortos e 546 feridos, em Orlando, num nightclub, em 2016, com 49 ortos e 53 feridos, e em Blachsburg, Vírginia, na UNiverdidade local, 2m 2007, com 32 mortos e 23 feridos.

Esta a lista dos 10 tiroteios mais graves, com o número de mortos e de feridos, na qual já consta este de Uvalde:

Las Vegas Strip (Las Vegas, NV, 2017) 58-546; Orlando nightclub (Orlando, Florida, 2016); 49-53; Virginia Tech (Blacksburg, Virginia, 2007) 32-23; Sandy Hook Elementary (Newtown, Connecticut, 2012) 27-2; Texas First Baptist Church (Sutherland Springs, TX, 2017) 26-20; Luby's massacre (Killeen, Texas, 1991) 24-20; San Ysidro McDonald's (San Ysidro, California, 1984) 22-19; El Paso Walmart (El Paso, Texas, 2019) 20-26, Uvalde elementary school (Uvalde, Texas, 2022) 19 -2; Marjory Stoneman Douglas High School (Parkland, Florida, 2018) 17-14.

Mas o mais famoso até hoje em todo o mundo foi o que ocorreu na Escola Secundária Columbine, em Littleton, no Colorado, em 1999, porque foi o motivo para um documentário que teve grande sucesso, realizado por Michael Moore, denominado "Bowling for Columbine".

Esta mortandade teve lugar a 20 de Abril de 1999, quando dois estudantes entraram na escola, ambos com problemas de sociabilização, e dispararam indiscriminadamente, percorrendo várias salas de aula, matando 13 pessoas e fazendo mais de 20 feridos, antes de se suicidarem.

Á época foi o mais devastador tiroteio que ocorrera numa escola secundária dos EUA e dele partiu um debate nacional com foco na urgência de alterar a legislação referente ao uso e porte de armas nos Estados Unidos. Nada mudou deste então e já lá vão 23 anos.

Foram, igualmente, criados centenas de grupos em todo o país com o objectivo de gerar um movimento nacional de apoio ao controlo das armas, mas, apesar de existirem esses grupos, de serem cada vez mais figuras públicas, do cinema à literatura, do desporto à política a dar a cara por esta luta mas, sem excepção, é sempre o poderoso lobby das armas que vence esta batalha quando o Congresso debate o assunto.